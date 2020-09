„Wir werden die Stadthalle in Coronahalle umbenennen“, scherzt ÖVP-Bürgermeister René Lobner bei der Baustellenbesichtigung. Der Name wird natürlich nicht geändert, doch alles andere – bis auf die Außenmauern – wird neu sein, wenn die Gänserndorfer Stadthalle Mitte September ihren Betrieb wieder aufnimmt.

„Die Coronazeit war ein einmaliges Zeitfenster, auf das wir rasch reagiert haben“, erklärt der Stadtchef. Nachdem im März klar war, dass es in den nächsten Monaten keine Schul- oder Kulturveranstaltungen sowie Sport-Meisterschaften geben werde, wurde im Budget der Stadtgemeinde umgeschichtet, um die 1,1 Millionen Euro für die Sanierung bereitzustellen.

Boulder-Wand und Videowall als Highlight

Vergangene Woche wurde der neue Boden verlegt, jetzt in Blautönen und nicht mehr in Grün. An der Wand gibt es einen Schallschutz, die Verkleidung besteht aus recycelten PET-Flaschen. Im ersten und dritten Drittel der Halle gibt es zusätzliche Tore, die in der Wand versenkbar sind.

Dazu kommen eine neue Boulder-Wand und das Highlight – eine multifunktionale Videowall. Dort können etwa bei Tanztournieren die Ergebnisse sofort erscheinen, Lobner denkt aber auch an Kinoabende oder Super-Bowl-Übertragungen.

Von einem wahren „Quantensprung“ spricht der Stadtchef, als es zu den neuen Sanitäranlagen geht. Diese waren nicht mehr zeitgemäß und in den vergangenen Jahren nur notdürftig repariert. Es gibt zusätzliche Umkleidekabinen und Kammerl, damit jeder Verein seine Utensilien verstauen kann.

Die Fluchtwegsbeleuchtungen wurden ebenfalls erneuert, genauso wie die gesamte Beleuchtung der Halle, die auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt wurde. Am Gang gibt es Bewegungsmelder. „Früher hat die Putzfrau um sechs in der Früh das Licht aufgedreht und um 22 Uhr wieder ab“, erinnert sich Lobner. Das gehört nun der Vergangenheit an.

Da in der Gänserndorfer Stadthalle Schulbälle stattfinden, wurde nicht nur ein direkter Zugang zur HAK geschaffen, sondern auch Elemente, damit die Schulen ihre Deko einfacher anbringen können.

„Jetzt ist der 70er-Jahre-Look vorbei“, denk der Stadtchef an die orangfarbenen Sessel auf der Zuschauertribüne zurück. Insgesamt wird das Innere der Halle heller und freundlicher, „ein Schmuckkästchen.“ Die Arbeiten wurden, wenn möglich, direkt an regionale Betriebe vergeben. „Dass die Firmen vor Ort sind, ist für uns ein großer Vorteil“, meint der Bürgermeister. Andererseits waren die Unternehmen froh, während der Krise Aufträge zu erhalten.

Was fehlt noch in der neuen Halle? Ein mobiler Schonbelag, um den Boden zu schützen. Die Tische für die Veranstaltungen werden getauscht. Und: Aufs Dach soll eine Photovoltaik-Anlage kommen.