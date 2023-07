Freude in Leopoldsdorf über Finanzspritze des Landes

„Dank der Zusage der Bedarfszuweisung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner können zwei große Straßenbauprojekte in der Gemeinde umgesetzt werden“, freut sich Bürgermeister Clemens Nagel.

Die Breitstetter Straße wird, wie im Februar im Gemeinderat beschlossen, saniert und neugestaltet. Die Firma Leyrer + Graf erhielt als Bestbieter den Zuschlag für die Errichtung. Der Abschluss der Arbeiten mit den kompletten Nebenanlagen (Stellplätze, Geh- und Radweg) ist für Frühjahr 2024 vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für das Projekt belaufen sich auf 895.000 Euro.

Die Umbauarbeiten an der Kreuzung L5/L9 in der Nähe der Volksschule schreiten voran und der neue Kreisverkehr soll Anfang September für den Verkehr freigegeben werden. An drei Abschnitten des Kreisverkehrs werden Fußgängerüberwege eingerichtet, wobei zwei davon mit zusätzlichen Schutzwegen ausgestattet werden. Auch die Geh- und Radwege werden angepasst. Die neuen Fußgängerüberquerungen und die verbesserte Straßenführung des vierarmigen Kreisverkehrs sollen zukünftig für mehr Sicherheit sorgen. Die Gemeinde übernimmt mit voraussichtlich 420.000 Euro den größten Teil der Gesamtkosten von insgesamt 720.000 Euro.