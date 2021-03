Auch wenn die Corona-Zahlen in der Stadt Gänserndorf mehr oder weniger stabil sind, so zeigt die Kurve der Infizierten – wenn man den ganzen Bezirk betrachtet – steil nach oben. Auch eine Volksschule hat es erwischt: Nach Angaben aus dem Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gibt es einen Cluster mit mehr als einem Dutzend Ansteckungen – und zwar in Matzen (mehr dazu auch auf Seite 28).

Sieht man sich die Neu-Infizierten in der vergangenen Woche an, so führen Matzen-Raggendorf (37), Strasshof (34), Zistersdorf (28), Deutsch-Wagram (26), Groß-Enzersdorf (18), Gänserndorf (16) und Dürnkrut (14) die Bezirksstatistik an. Bei den aktiven Fällen – also Neu-Infizierte plus noch nicht Genesene der Vergangenheit – steht Strasshof am undankbaren ersten Platz: Dort gab es 42 positiv Getestete. In Matzen waren es 38, in Zistersdorf 36, in Deutsch-Wagram 31 sowie in Gänserndorf und Groß-Enzersdorf jeweils 29. Der Inzidenzwert im Bezirk lag am Montag bei hohen 284.

Besorgt darüber zeigt sich Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Es geht leider in die Richtung, in die wir nicht hinwollen. Wir haben bereits unsere personellen Kapazitäten im Haus erhöht und fahren ein tagesstraffes Programm.“ Sieben Tage pro Woche sind die Behörden-Mitarbeiter im Einsatz, um die Infektionsketten mittels Contact-Tracing zu unterbrechen: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken.“

Merkatz’ abschließender dringlicher Appell an alle: „Wenn jeder Abstand hält, die Maske trägt und sich regelmäßig die Hände wäscht, könnten wir die Pandemie endlich eindämmen.“