Beethoven in der Groß-Enzersdorfer Pfarrkirche

Eigentlich war es als das Eröffnungskonzert für den neu gestalteten Stadtsaal geplant gewesen: Die Kammerphilharmonie Groß-Enzersdorf gab die 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven in der Stadtpfarrkirche zum Besten.

Ein bewegendes und sehr gut gespieltes Konzert – der junge Dirigent Vinzenz Praxmarer, der sich als Opern- und Operettendirigent in Bad Ischl oder Baden, aber auch mit seinem eigenen Orchester, dem Divertimento Viennese, einen Namen gemacht hat, fand sich mit Unterstützung von Pavel Varga (dessen Varga-Quartett immer wieder in Kirche oder in der Au musiziert) zusammen – eine Kombination, die auch hervorragend in den neuen Stadtsaal gepasst hätte.

Dessen Akustik wurde schon jetzt von Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec gerühmt – aber eben: Er ist leider noch nicht fertiggestellt. Die vom Kulturstadtrat stolz angekündigten Eröffnungstermine des prächtigen Saales vom Herbst des vergangenen Jahres bis in den heurigen Juni waren schon zahlreich.

Jetzt wollten sich weder Bürgermeisterin noch Kulturstadtrat Martin Sommerlechner auf einen neuen Eröffnungstag festlegen. Es hätte einfach zu viele Unwägbarkeiten gegeben, zuerst die Skelettfunde bei den Arbeiten (die NÖN berichtete), dann die Pandemie, die Lieferengpässe und jetzt – jetzt ist das Frühjahr ohnedies gelaufen.

Dafür war die Kirche um ein sehr schönes klassisches Konzert reicher geworden, das Publikum dankte mit begeistertem Applaus und Jubelrufen.