Harris & Ford: Holen sie Amadeus nach Sierndorf?

Es gibt wieder gute Nachrichten vom Sierndorfer Act Harris & Ford: Die beiden sind auch heuer wieder für den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Electronic/Dance nominiert. Das Publikumsvoting läuft noch bis 20. März auf der Website https://voting.aama.at.

Man kann einmal täglich voten, die Abstimmung muss auch via Bestätigungs-Code aus der E-Mail bestätigt werden.

Die Hits und Remixes von Harris & Ford sind allgegenwärtig. Tracks wie „Irrenhaus“, „Freitag Samstag“, „God Save the Rave“ oder „Survivors“ laufen auf den Festivals und in den Clubs rauf und runter.

Unzählige Streams und viele Auszeichnungen

Mit über 500 Mio. Streams, Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie dutzenden offiziellen Charthits zählen sie zu den aktuell erfolgreichsten DJ/Producer-Teams im deutschsprachigen Raum. Ihren Style, ein Crossover aus Hardstyle, EDM und Dance, haben die beiden Österreicher längst zur internationalen Marke etabliert.

Zuletzt entstanden gemeinsame Songs mit Timmy Trumpet, Scooter, Brennan Heart und Blasterjaxx. Auf Tour begeistern sie ihre Fans mit einem absoluten Power-DJ-Set.

Der Amadeus Austrian Music Award ist der größte österreichische Musikpreis. Er wird seit 2000 in verschiedenen Kategorien an die in Österreich erfolgreichsten nationalen Musiker verliehen.

