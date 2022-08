Deutsch-Wagram setzt auf Energiesparen

Werbung

„Die Stadtgemeinde gehört zu einer der ersten Gemeinden, die auf die LED-Technologie im öffentlichen Raum gesetzt hat. Schon 2013 wurden mehr als 1.800 Straßenlaternen auf LED-Technologie umgestellt“, berichtet ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger. Auch bei den jüngst errichteten Kindergärten sei auf energieeffiziente Bauweise gesetzt worden – es wurden Photovoltaik-Anlagen sowie Wärmepumpen verbaut.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wolle man aber weitere zusätzliche Maßnahmen setzen. In unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadtgemeinde seien Maßnahmen zur Energieeinsparung erarbeitet worden.

Das ist der richtige Weg!

Die Stadtchefin weiter: „Gemeindeanlagen, bei denen wir Strom einsparen können, sind vor allem die Beleuchtungen. Jene bei Denkmälern und der Kirche werden daher vorübergehend ausgesetzt. Bei der Straßenbeleuchtung, die bereits vor Jahren komplett auf LED umgestellt wurde, wird von 22 bis 6 Uhr morgens jede zweite Lampe finster bleiben.“

Ausnahmen werde es in Kreuzungsbereichen und bei Fußgängerübergängen geben, um weiterhin die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Die nächtliche Beleuchtung von Kindergärten, Aufbahrungshalle, Stadtamt und anderen öffentlichen Gebäuden – sie wurde ebenfalls bereits auf LED-Lampen umgestellt – wird nur als Notlicht in abgeschwächter Form in Betrieb genommen. Als weitere Energiesparmaßnahme sollen öffentliche Springbrunnen bis auf Weiteres deaktiviert werden. „Es gibt außerdem weitere Vorschläge von Stadt- und Gemeinderäten, die letzte Woche in einer Sitzung erarbeitet wurden. Diese sollen nun mit der Verwaltung besprochen und auf ihre mögliche Umsetzbarkeit geprüft werden“, so Mühl-Hittinger.

Bürger werden in Maßnahmen eingebunden

Ein wichtiges Anliegen ist ihr auch die Information der Bürger über mögliche Energieeffizienzmaßnahmen, weshalb sie künftig auch mehrere Informationsveranstaltungen abhalten will.

„Energie und Umweltthemen sind unserer Bürgermeisterin ein Anliegen, daher veranstaltet unsere Stadtgemeinde diese Woche, am 19. August, in Kooperation mit der eNu (Energie- und Umweltagentur, Anm.) einen Energie-Kirtag. Dabei können sich die Besucher über E-Mobilität und Black-Out-Vorsorge informieren. Auch im Programm der Volkshochschule ist eine ,Raus-aus-dem-Öl- und Gas-Veranstaltung‘ bereits eingeplant“, fügt Stadtrat Heinz Bogner hinzu.

