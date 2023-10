Lions laden zum Charity-Abend nach Strasshof

Der Lions-Charity-Abend wird am 11. November, ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Strasshofer Haus der Begegnung über die Bühne gehen. Rudolf Melzer – Ex-Bürgermeister und Vater der Tennis-Asse Jürgen und Gerald Melzer – wird für Musik und Gesang sorgen. Die Marchfelder-Literatenlegende Gottfried Doschek wird zwischendurch Lesungen mit lustigen und teilweise besinnlichen Texten abhalten. Für das leibliche Wohl haben die Lions auch vorgesorgt: Es werden warme Speisen serviert.

Lions-Gänserndorf Präsident Johannes Pestuka und sein Team hoffen auf viele Besucher, der Erlös wird für regionale Spenden an Bedürftige verwendet. „In den letzten drei Jahren haben wir rund 73.000 Euro durch Veranstaltungen, wie Golfturniere, Punschabende und mehr eingenommen“, so Pestuka beim Pressegespräch am Mittwoch. Kartenkauf (Preis: 20 Euro) und Reservierungen sind bei Lions-Mitglied Alfred Geier unter der Telefonnummer 0664/846 72 41 möglich.