Yoga für den guten Zweck

Am Samstag ging im Heimat- und Napoleonmuseum in Deutsch-Wagram eine Yogastunde der besonderen Art über die Bühne. Im Rahmen der österreichweiten Benefizaktion zugunsten des Vereines „Geben für Leben“ der Leukämiehilfe Österreich leiteten die beiden Yoga-Trainerinnen Sabrina Schrottmeyer und Tania Kvasnicka jeweils eine Gruppe.

Bei dem Event war auch die Typisierung für eine Stammzellenspende möglich

Das Besondere an diesem Event war jedoch, dass es bei einem kleinen Buffet die Möglichkeit gab, sich über die Leukämie zu informieren, Geld zu spenden und sich für eine Stammzellenspende (Wangenabstrich) typisieren zu lassen. Das Event war eine Kooperation zwischen Sabrina Schrottmeyer, dem Verein „Geben für Leben“ (www.gebenfuerleben.at) und der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram.

Der Erlös kam „Geben für Leben“ zugute. „Danke an alle Mitwirkenden und vor allem an Sabrina Schrottmeyer für die Organisation dieser Veranstaltung“, so Kulturstadtrat und Museumsvizepräsident Franz Spehn.