Gospel in Leopoldsdorf für Orther „Haus mit Leben“

In der Pfarrkirche in Leopoldsdorf gab es ein Benefizkonzert für „Haus mit Leben“ statt, ein Haus, das für zwölf Personen mit besonderen Bedürfnissen mit 24 Stunden-Rundum-Betreuung in Orth gebaut wird und das im Frühjahr 2024 bezogen werden soll.

Das Gospelkonzert wurde vom Longfield Gospel Workshop, einem Chor der Longfield Gospel Plattform, mit schönen zum Teil vom Chorleiter Georg Weilguny komponierten Gospels und alten Spirituals gestaltet. Die mitreißenden Darbietungen begeistertenen das zahlreich erschienene Publikum und verwandelten die Kirche in ein singendes Gotteshaus.

Die vom Chorleiter vorgebrachten Erklärungen warum die einzelnen Lieder ausgewählt wurden, der Bezug zur Pandemie und zum seit mehr als einem Jahr dauernden Krieg in Europa mit den Wünschen für Frieden, Freude auch in schwierigen Zeiten, für Liebe und Zuversicht – die immer über der Angst stehen müsse – verstärkten die Wirkung der Liedtexte und beeindruckten alle Besucher, die den Abend sehr genossen und mit dem Besuch auch gleichzeitig Gutes getan haben. Der Abend fand im Pfarrhof einen gemütlichen Ausklang mit Getränken, kleinen Imbissen und guten Gesprächen.

