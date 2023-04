Musik-Spenden für das „Haus mit Leben“ in Orth

Die Militärmusik Niederösterreich und die Jugendkapelle Orth sorgten am vergangenen Samstag für einen unvergesslichen Abend im Meierhof. Noch dazu wurden bei dem gemeinsamen Konzert Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Vor vollem Haus ging das Benefizkonzert über die Bühne. Alle Einnahmen an diesem Abend kommen dem Vorhaben „Haus mit Leben“ zugute.

„Haus mit Leben“ ist ein Wohn- und Lebensprojekt für zwölf Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den Pflegestufen 1 bis 7. Mittlerweile ist der Bau des neuen Heims in vollem Gange. Elisabeth Kovacs, Vereins-Obfrau von „Haus mit Leben“, war den zahlreichen Spendern und Helfern, die diesen Abend möglich machten, sehr dankbar.

Auch ÖVP-Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes, die selbst seit einigen Jahren ein Mitglied der Jugendkapelle ist, war selbstverständlich an diesem Abend dabei. „Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Ich freue mich sehr, dass das Haus mit Leben in Orth realisiert werden kann“, so die Bürgermeisterin. Ein besonderes Highlight des Abends bildete der „Jubiläumsmarsch“, der uraufgeführt wurde. Das Publikum und auch die zahlreichen Ehrengäste waren begeistert.

