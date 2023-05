Löwen lochten wieder in Schönfeld ein

Bei – für das Marchfeld typisch – starkem Wind, aber bei angenehmen Temperaturen ging die 13. Auflage der Lions-Charity- Trophy auf der topgepflegten Anlage des Golfclubs Schönfeld unter Präsident Andreas Hausammann über die Bühne. Organisator Helmut Legat von den Gänserndorfer Löwen konnte 31 Flights (Teams) mit insgesamt 124 Golfern willkommen heißen, darunter zahlreiche Promis und solche, die es noch werden wollen.

Mit den bei der Veranstaltung lukrierten Spenden werden wieder zwei Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Unter anderem ging es diesmal um ein Spezialbett für ein krankes Kind. Schon im Vorfeld wurde den Opfern des Erdbebens in der Türkei geholfen.

„Es ist immer wieder ein Wahnsinn und eine große Freude für uns, dass trotz der wirtschaftlich prekären Lage unsere Sponsoren und Firmen für die gute Sache spenden. Mein ganz besonderer Dank gilt auch dem Weingut Hahn und der Firma Schrack, die uns seit Jahren so tatkräftig unterstützen“, so Legat: „Wir sehen mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns schon auf die 14. Auflage im nächsten Jahr.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.