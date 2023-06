Bewässerung im Bezirk Gänserndorf: Streit geht weiter

Der NÖN-Bericht über die Grundwasserknappheit im Bezirk schlug hohe Wellen. Nach dem Gänserndorfer Manfred N. meldeten sich noch andere Mitbürger, die der Landwirtschaft und deren Beregnungsanlagen die Schuld an der Misere geben. So sollen manche Bauern sogar während des Regens ihre Felder bewässern und dadurch wertvolles Grundwasser verschwenden.

„Wenn man von Groß-Enzersdorf nach Gänserndorf fährt, kann man schon sehen, dass auf den Feldern das Wasser vom Regen steht, aber trotzdem die Bewässerung läuft“, hat etwa Heinz S. bereits beobachtet: „Da müsste man bei den Anlagen Feuchtigkeitssensoren einbauen – die kosten ja kein Haus.“

Obwohl es den ganzen Tag geregnet hatte, liefen im Marchfeld die Bewässerungsanlagen der Landwirte Sam Regner, Unternehmer aus Schönkirchen-Reyersdorf

Auch Sam Regner, Unternehmer in Schönkirchen-Reyersdorf, kennt dieses eigenartige Bild: „Ich bin am 6. Mai Richtung Orth/Donau gefahren. Obwohl es den ganzen Tag geregnet hatte, liefen im Marchfeld die Bewässerungsanlagen der Landwirte.“ Das dürfe einfach nicht sein, ärgert sich Regner: „Kein Wunder, dass in meinem 16 Meter tiefen Brunnen nur noch ein Meter Wasser steht.“

Margit S. wiederum hat ihre Eindrücke fotografisch festgehalten. Auf den Bildern sieht man überschwemmte Äcker, die trotzdem noch bewässert werden. Sie stellt sich die berechtigte Frage: „Was soll das und was bringt das?“ Schließlich hatten die Bauern stets erklärt, dass verschlammte Felder auf keinen Fall in ihrem Interesse seien.

„Bei Regen zu bewässern, ergibt überhaupt keinen Sinn“, erklärt Manfred Zörnpfenning, Obmann der Gänserndorfer Bezirksbauernkammer, im NÖN-Gespräch: „Erstens kostet das unnötig Geld, weil die Pumpen ja teure Energie brauchen. Und zweitens schadet es manchen Kulturen, vor allem dem Gemüse, wenn der Acker unter Wasser steht – da verfault die Frucht.“

Wenn einer bei Regen nicht abdreht, ist er einfach zu bequem Bezirksbauernkammer-Obmann Manfred Zörnpfenning

Die erwähnten Feuchtigkeitssensoren kämen bei Feldern aufgrund deren Größe viel zu teuer, so Zörnpfenning: „Die Anlagen, die über Zeitschaltuhren gesteuert sind, muss man eben händisch abschalten, wenn es regnet.“ Wenn ein Bauer dies nicht tue, könne dies nur an seiner Bequemlichkeit liegen.

Eine Ausnahme gebe es aber: „Bei einem Gewitter geht niemand freiwillig aufs Feld, um die Beregnungsanlage abzuschalten. Da ist es viel zu gefährlich, von einem Blitz erschlagen zu werden.“