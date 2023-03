Pflegezentrum-Mitarbeiter zu Gast in Schule

Vor Kurzem besuchten Mitarbeiter des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Zistersdorf die städtische Mittelschule und stellten die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten in den Gesundheitseinrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) vor.

Das achte Schuljahr ist für viele Schüler eines der wichtigsten, denn spätestens dann muss die Entscheidung über den weiteren beruflichen Werdegang gefällt werden. Das Unterrichtsfach „Berufsorientierung“ soll helfen, den Jugendlichen einen Überblick über die beruflichen Möglichkeiten zu geben.

Viele Schüler waren überrascht, wie vielfältig die Berufsfelder in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind. Allein in der Pflege gibt es zahlreiche Berufsbilder, wie beispielsweise die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, die Pflegefachassistenz, die Pflegeassistenz oder die Heimhilfe. Nicht zu vergessen sind Berufssparten wie Verwaltung, Küche, Technik und Reinigung. Viele Schüler waren von der Idee der Ferialpraxis oder des Zivildienstes begeistert, um einmal in den Beruf „hineinschnuppern“ zu können.

Die Vorträge gestalteten sich als angeregter Dialog zwischen den Mitarbeitern des Pflegezentrums und den Schülern. Nebenbei hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, das Blutdruckgerät auszuprobieren, Blutzucker zu messen und einen Parcours mit dem Rollstuhl zu absolvieren.

Nähere Informationen zu den beruflichen Möglichkeiten in den Gesundheitseinrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur sind zu finden auf karriere.noe-lga.at.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.