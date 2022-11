500 Schüler informierten sich in Gänserndorf über Karriere nach Lehre

Das Haus der Wirtschaft war voller junger Menschen, die sich über zukunftsträchtige Berufsausbildung informierten. Organisiert wurde der Berufsorientierungstag bereits zum zehnten Mal von der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf.

Es waren knapp 500 Schüler, die sich im direkten Gespräch mit Lehrberechtigten über die Chancen einer Lehre informierten. Gleichzeitig hatten die 21 teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit potentielle, künftige Lehrlinge kennenzulernen.

WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl betonte, wie wichtig eine frühe Berufsorientierung ist und sprach außerdem über die Vorteile des dualen Ausbildungssystems.

Schüler fanden bereits Lehrbetriebe

WK-Obmann Andreas Hager war sehr erfreut, dass sich so viele Unternehmen und Schulen Zeit genommen haben. Die große Vielfalt an Unternehmen machte es möglich, dass zu insgesamt 42 Lehrberufsbildern Informationen erteilt werden konnten.

Katharina Netuschill, Lehrerin an der Mittelschule Marchegg, war begeistert: „Der Berufsinformationstag ermöglichte bereits einigen unserer Schülern eine passende Lehrstelle in einem hiesigen Lehrbetrieb zu finden und bietet so eine einzigartige und großartige Möglichkeit im Bezirk Gänserndorf.“

Die WK-Bezirksstelle Gänserndorf bedankte sich bei den Schulen für ihr Engagement sowie bei den Unternehmen, die keine Kosten und Mühen gescheut haben, um den Berufsinformationstag 2022 zu unterstützen.

Folgende Unternehmer nahmen heuer teil:

AGRANA Zucker GmbH – Leopoldsdorf im Marchfelde

Arbeitsmarktservice Gänserndorf

Ardo Austria Frost GmbH – Groß-Enzersdorf

Auto Wiesinger GmbH – Gänserndorf

Autohaus Lauer GmbH & Co KG - Gänserndorf

Baumeister Lahofer GmbH – Gänserndorf

Feitsch Dominik – Gänserndorf

Geier. Die Bäckerei GmbH – Strasshof

Generali Versicherung AG - Gänserndorf

Kreitl GmbH – Raasdorf

Lehre statt Leere

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. – Bad Pirawarth / Lassee

Marchfelder Bank eG - Gänserndorf

move1 e.U. – Gänserndorf

OMV Austria Exploration & Production GmbH – Gänserndorf

Österreicher Thomas – Lassee

Sommer Felix GmbH - Auersthal

Tischlerei Hager e.U. – Auersthal

Walter Müllner GmbH – Mannersdorf an der March

WKNÖ Landesinnung Bau

Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. - Untersiebenbrunn

