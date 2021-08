Ende Juli waren beim AMS Gänserndorf 3.896 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Juli 2020 waren das um 1.021 Personen weniger. Es waren auch um 5,5 Prozent weniger in Schulungen, nämlich 587 Personen.

Besonders bei jungen Leuten unter 25 Jahren kann ein enormer Unterschied zum Vorjahr festgestellt werden. In dieser Altersgruppe gibt es diesen Juli rund 40 Prozent weniger vorgemerkte Arbeitslose als zur gleichen Zeit im letzten Jahr.

Die Botschaft der Stunde ist, dass die Arbeitslosigkeit damit de facto wieder auf das Niveau vor der Krise gesunken ist. Zum direkten Vergleich: Ende Juli 2019 registrierte das AMS 3.789 Arbeitslose und 673 Schulungsteilnehmer. In Summe waren das 4.462 Personen, also nur um 21 mehr als dieses Jahr (4.483 Personen).

Deutlich mehr offene Stellen als im Vorjahr

Die derzeitige Post-Corona-Hochkonjunktur macht diese unerwartet rasche Erholung möglich und erlaubt dem AMS hohe Schlagzahlen bei der Arbeitsvermittlung. Allein im Juli wurden ihnen 393 offen Stellen gemeldet und 330 Stellen konnten besetzt werden. Zum Stichtag Ende Juli wurden wieder 666 offene Stellen zum sofortigen Arbeitsantritt gemeldet. Das waren um 252, also beachtliche 60,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch bei nicht sofort verfügbaren Stellen gab es einen starken Zuwachs. Hier wurden im letzten Monat sogar um 187 Prozent mehr gemeldet als im Juli 2020.

Der gleiche Trend lässt sich auch in Niederösterreich beobachten, da im gesamten Bundesland rund 55 Prozent mehr offene Arbeitsplätze gemeldet wurden als vor einem Jahr. Im Handel und im Verkehrswesen waren es doppelt so viele freie Plätze wie im Vorjahr, während es in der Produktion sogar das dreifache Stellenangebot gab. Auch in wirtschaftlichen Dienstleistungen wurden im Juni sehr viele neue Stellen frei.

Bis Februar 2021 nahm die Zahl der Arbeitslosen monatlich zu, bis sich der Trend im März umdrehte. Seither konnte die Arbeitslosenquote stetig reduziert werden. Bleibt zu hoffen, dass die Krise überstanden ist.