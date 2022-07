Glinzendorfer verärgert über Heimpflege

Werbung

Ein 79-jähriger Glinzendorfer (Name der Redaktion bekannt) hatte im April einen Unfall, der einen komplizierten Beinbruch zur Folge hatte, der im Krankenhaus Mistelbach behandelt wurde. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt dort wurde klar, dass der Mann auf unbestimmte Zeit 24-Stunden-Pflege zu Hause benötigt. Vom Spital wurde Kontakt mit „Pflege-daheim“ Mistelbach aufgenommen.

Da der 79-Jährige etwas korpulenter ist, wurde vereinbart, eine männliche Pflegekraft zu organisieren. Die Aufgaben des Pflegepersonals umfassen neben Körperpflege auch die Führung des Haushalts wie Kochen und Saubermachen. Seit April sei dies leider nur von einem einzigen Pfleger zufriedenstellend erledigt worden.

Die Pflegekraft wechselt aber alle zwei Wochen und hat danach zwei Wochen frei – mit der Ablöse des einen Pflegers, der seine Arbeit „vorzüglich erledigt“, ist der Mann mehr als unzufrieden: Die meist jungen Männer seien der deutschen Sprache „mehr schlecht als recht“ mächtig, außerdem hätten sie „von Kochen und Haushalt null Ahnung“. So kam es dazu, dass die 76-jährige Schwester des 79-Jährigen, die an einem anderen Ort lebt, selbst schon einige Schlaganfälle hinter sich hat und am Knie operiert wurde, für den Glinzendorfer und die Vertretungen des Pflegers kochen musste. „Die Vertreter des Pflegers sind nicht einmal in der Lage, eine Fertigsuppe aus der Packung zu kochen“, beschwert sich der Mann.

„Pflege-daheim“ wurde laut ihm des Öfteren über die Umstände informiert: „Aber sie waren nicht im Stande, eine adäquate Vertretung zu senden.“ Der 79-Jährige nennt weitere „Meisterstücke“ der Pfleger: „Ich musste auf die Toilette, die Pflegekraft meinte, es sei noch zu früh. Das Resultat: Ich konnte es nicht mehr halten und es ging ins Bett.“ Ein anderer junger Vertreter sei wiederum selbst den ganzen Tag im Bett gelegen, selbst der Hausärztin sei das aufgefallen.

„Doch der Gipfel der Frechheiten waren die letzten Ablösen“, erzählt der Mann: „Einem muss die die vergoldete Uhr gefallen haben, die fehlt seit geraumer Zeit.“ Mittlerweile musste die Schwester zwei Mal bei ihm übernachten und die Pflege übernehmen, da die eingeteilten Pfleger einfach einen Tag früher heimgefahren seien und nicht auf die Ablöse warten wollten. Nach mehrmaligem Anruf bei „Pflege-daheim“ sei mitgeteilt worden, dass diese auf die Ablöse warten müssen, „was den Pflegern aber schlicht egal war“, berichtet der Mann.

„Ein Pfleger wollte, dass ich ihm 30.000 Euro borge“

Und: „Die letzte Pflegekraft war die Frechheit in Person. Von Haushalt und Kochen wieder keine Spur. Und als ihm das Essen, das meine Schwester für uns kochen musste, nicht schmeckte, nahm er Vorräte aus dem Kühlschrank und verzehrte sie, ohne etwas zu sagen“, ist der 79-Jährige fassungslos. Weiters soll der Pfleger ihn sekkiert haben, er möge ihm 30.000 Euro borgen. „Denn er sei so arm und ich hätte sicher das Geld. Oder: Ich soll ihm meinen Pkw für die Heimfahrt geben. Natürlich fuhr auch er einen Tag früher heim und raten Sie, wer die Pflege übernehmen musste? Meine selbst kranke Schwester.“ Dies dürfte kein Einzelfall sein, einer Familie aus Obersiebenbrunn (Name der Redaktion bekannt) erging es ähnlich: Über Weihnachten sei das Pflegepersonal kurzerhand nach Hause gefahren und die Familie stand über die Feiertage ohne Pflegekraft da.

Die NÖN fragte bei „Pflege-daheim“ nach: „Als qualitätszertifizierter Betrieb ist es uns ein Anliegen, den ernst zu nehmenden Vorwürfen nachzugehen“, antwortet Geschäftsführer Bernd Nawrata. Er habe viel Erfahrung im Pflegebereich und sei mit seinem Betrieb angetreten, „um es besser zu machen“ und informiert: „In einer ersten Recherche – wir dokumentieren jedes Telefonat – konnten wir die Vorwürfe nicht verifizieren. Auch eine Rücksprache mit der diplomierten Pflegeperson ergab keine konkreten Wahrnehmungen und es gab auch keine Anrufe auf unserem Notfalltelefon. Wir sind für unsere Kunden 24 Stunden und 365 Tage erreichbar.“

Nawrata verspricht: „Nichtsdestotrotz nehmen wir die Vorwürfe ernst, werden weitere Gespräche suchen und im Falle von Verstößen Konsequenzen setzen.“

