Ärger in Marchegg: „Bahnhof ist Schandfleck“

Grund für den Ärger der Pendler und Bahnfahrer ist die Zufahrt zur ebenfalls neugebauten Park&Ride-Anlage. Tiefe Löcher tun sich seit Jahren auf, doch die ÖBB unternehmen nichts und auch der Rest des weitläufigen Bahnhof-Areals, das im Besitz der ÖBB ist, ist alles andere als einladend. Vermehrt gingen Beschwerdeanrufe in der NÖN-Redaktion ein: „Die Löcher sind an die 20 cm tief, auch wenn man im Schritttempo darüberfährt, ruiniert man sich Reifen und Felgen. Besonders heimtückisch ist das Ganze nach einem Regen, da ist die Tiefe der Löcher nicht abschätzbar“, so ein Anrufer.

Auch ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt wurde mit der Problematik konfrontiert. „Die Gemeinde ist nur für die Park&Ride-Anlage zuständig“, so der Ortschef. Ein anderer Einwohner meint: „Im nächsten Jahr ist Marchegg Hauptstandort der NÖ Landesausstellung. Gästen und Besuchern bietet sich ein erbärmliches Bild unserer Stadt. Der Bahnhof ist ein Schandfleck.“

Was sagt ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler dazu? „Die Situation ist uns bekannt und wir planen bereits die zeitnahe Behebung der Schlaglöcher. Bezüglich einer Gesamtsanierung des Vorplatzes des Bahnhofes Marchegg laufen derzeit Gespräche zwischen Gemeinde und ÖBB.“