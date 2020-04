Wie die NÖN berichtete, starb im Bezirk Bruck/Leitha der erste Arzt am neuartigen Coronavirus. Nicht nur deshalb machte der Gänserndorfer Gynäkologe Heinz Schlögl in der Vorwoche seinem Ärger Luft: „In einem Rundschreiben der Ärztekammer hieß es, dass an Kassenmediziner FFP2-Masken ausgegeben werden. Mir wurden lediglich 100 gewöhnliche OP-Masken vom Roten Kreuz ausgehändigt.“

Schlögl weiß, dass im Bezirk Gänserndorf praktische Ärzte sehr wohl FFP2-Masken bekamen: „Das Rote Kreuz beruft sich darauf, dass es von der Ärztekammer individuelle Namenslisten mit Mengen- und Qualitätsangaben zur Ausgabe erhalten hat.“ Jetzt stellt sich der Frauenarzt die Frage: „Wer erstellte diese Listen und entschied darüber, welcher Mediziner besser geschützt werden sollte als andere?“

Die NÖ Ärztekammer lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Gegenüber der NÖN stellt Sprecherin Birgit Jung klar: „Als Kassenvertragsarzt gehört Kollege Schlögl zu den wenigen Ärzten, die sowohl bei der vorletzten Ausgabe 100 OP-Masken als auch bei der letzten Ausgabe zehn FFP2-Masken sowie 100 Stück Handschuhe erhalten haben.“

"Wir können nur das verteilen, was wir erhalten"

Die sehr begrenzte Anzahl an Masken und Handschuhen habe die Ärztekammer jenen Medizinern zukommen lassen, die aufgrund ihres Faches ein besonders hohes Risiko haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Jung: „Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder Schutzausrüstung von unterschiedlichen Organisationen zur Verfügung gestellt bekommen. Somit ist es uns möglich, diese an unsere Mitglieder zu verteilen.“

Die Ärztekammer wisse natürlich, dass es zu wenig Ausrüstung gebe, um alle Mediziner ausreichend zu schützen: „Dafür wäre wesentlich mehr Material nötig. Nur haben wir nicht mehr Schutzausrüstung. Wir können also nur das verteilen, was wir erhalten.“

Im Übrigen hält Jung fest, dass es per Gesetz nicht Aufgabe der Ärztekammer sei, in Epidemiezeiten für ausreichende Schutzkleidung zu sorgen: „Wir sind rechtlich nicht dafür zuständig. Trotzdem arbeiten wir intensiv daran, Material zur Verfügung gestellt zu bekommen.“

Vorsicht bei Online-Bestellungen

Bezirksärztevertreter Franz Tödling aus Probstdorf meint dazu: „Wir haben anfangs von der Gesundheitskasse und vom Samariterbund jeweils nur zehn Masken bekommen. Bis jetzt sind wir immer halbwegs damit ausgekommen. Es ist halt immer ein Zittern und Bangen, ob und wann wieder Material eintreffen wird.“ Auch eine Spende, die über die Ärztekammer verteilt wurde, hätte nicht gereicht, die meisten seiner Kollegen wären leer ausgegangen.

Bestellungen von Masken im Internet wären mit Vorsicht zu genießen: Entweder seien die Preise überhöht oder man erhalte trotz Zahlung keine Ware. Schutzanzüge sind laut Tödling derzeit gar keine aufzutreiben. Dennoch: „Es braucht niemand die Angst haben, dass er von einem nicht ausreichend desinfizierten Arzt untersucht wird.“

Von der NÖ Gesundheitskasse heißt es, dass demnächst an niedergelassene Ärzte in Niederösterreich 24.900 vom Ministerium zertifizierte FFP2-Masken ausgegeben werden sollen.