Historische Persönlichkeiten zeigten Groß-Enzersdorf

Sie Sollte eigentlich Pflichtprogramm für alle Zuzügler und Neo-Groß-Enzersdorfer werden: die geführte Stadtrunde inklusive historischer Begegnungen, der seltenen Art. Da biegt dann doch plötzlich Bundeskanzler Buresch ums Eck oder die letzte Schaffnerin aus dem 317er, der Straßenbahn, die einst Floridsdorf mit Groß-Enzersdorf verband.

Der alte Anton Krabichler, der in der vormaligen Gauleitung und danach in der russischen Kommandatur in der Elisabethstraße operierte, war ebenso anzutreffen wie die erschrockene Magd, die Augenzeugin der ersten Ballonlandung des Blanchard wurde. Bei der Trinkpause im Kotter stießen die Besucher schließlich auch noch auf einen armen Häftling, der, mittellos geworden, auf die Abschiebung in seine Heimat wartete.

Vor der Kirche berichteten müde kaiserliche Soldaten nach der Napoleonschlacht von ihren Erfolgen, in der Kirche kam gar der Freisinger Bischof Berthold von Wehingen zu Wort, dem das Stadtl unter anderem Stadtmauer und Stadtrecht verdankt. Da wunderte sich auch Pfarrer Arkadiusz Borowski empört: Wer trägt da in meiner Kirche mein 250 Jahre altes Festgewand? Die Aufregung war gespielt, auch die junge Polizistin musste nach dem Foto lachen.

