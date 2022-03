20 Corona-Fälle im Zistersdorfer Pflegeheim

Im Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf gibt es derzeit einen Corona-Cluster, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz am Montag im NÖN-Gespräch bestätigte: „Laut unseren Unterlagen haben sich 20 Personen angesteckt, darunter Pfleger und Bewohner.“

Insgesamt galten am Montag 2.774 Einwohner des Bezirks als infiziert. 3.031 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 2.269,8. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gab es im Bezirk 26.093 positive Fälle, 117 Personen verstarben an oder mit Covid-19.

