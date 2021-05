„Die meisten Kindergärten in Niederösterreich schließen in den mittleren drei Ferienwochen. Dieses Jahr macht der Kindergarten keine dreiwöchige Sommerpause“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst im NÖN-Gespräch. So wie letztes Jahr soll ein durchgängiges Kindergartenangebot von der Gemeinde über die Sommerferien bereitgestellt werden.

„Der neue Kindergarten in der Feldgasse wird für all jene, die ein zusätzliches Angebot auch in der vierten, fünften und sechsten Ferienwoche benötigen, offen bleiben“, ergänzt ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer. „Als Bildungsgemeinderätin und Mutter habe ich viel Kontakt mit anderen Eltern und kenne daher deren Sorgen sehr gut. Die Corona-Pandemie hat viele Mütter und Väter vor besondere Herausforderungen gestellt. Es musste vermehrt Urlaub zur Betreuung der Kinder genommen werden. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir über den Sommer den Eltern und Kindern ein Kindergartenangebot machen können“, führt ÖVP-Bildungsgemeinderätin Miriam Husz aus.

Laut dem Bürgermeister wurde eine Bedarfserhebung durchgeführt und etwa 30 Kinder werden das Betreuungsabgebot in der vierten, fünften und sechsten Ferienwoche annehmen.

„Der Kindergarten in der Feldgasse, der in ökologischen Bauweise errichtet wurde und mit einem modernen Spielbereich im Freien ausgestattet ist, bietet für den Ferienspaß die besten Voraussetzungen“, so Quirgst abschließend.