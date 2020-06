Jetzt bekommen also die Gemeinden mehr Geld vom Land für die Kinderbetreuung in den Ferien. Auch die dreiwöchige Pause in den Landeskindergärten entfällt. Welche Auswirkungen hat dies eigentlich auf die Region? Die NÖN fragte nach.

„Der Bedarf wird noch erhoben“

Gänserndorfs VP-Bürgermeister René Lobner erklärt: „Gewöhnlich wird die Grundreinigung der Kindergärten in der Sommerpause durchgeführt. Unabhängig vom Beschluss des Landes haben wir diese bereits während des Corona-Lockdowns vorgenommen.“ Somit könne die Stadt problemlos eine durchgehende Kinderbetreuung im Sommer anbieten: „Was wichtig für viele Familien ist, wenn die Eltern ihre Urlaube bereits aufgebraucht haben.“

Etwa die Hälfte der sechs Kindergärten in Gänserndorf wird ohne Unterbrechung geöffnet bleiben, ebenso der Hort für Volksschüler: „Der Bedarf wird noch erhoben.“ Wird es dieses Jahr auch das Ferienspiel geben? Lobner: „Aus heutiger Sicht eher nicht. Ausflüge mit Bussen wären wegen Corona und den Hygieneregeln schwierig.“

Für die Marchfelder Gemeinden Raasdorf, Markgrafneusiedl, Großhofen und Glinzendorf ist die heurige Situation besonders spannend, haben sie doch einen gemeinsamen Kindergarten in Glinzendorf. Dort wird allerdings das Gebäude gerade ausgebaut und von drei auf fünf Gruppen (eine davon wird eine Kleinkinder-Gruppe) erweitert. Derzeit ist eine Kindergarten-Gruppe in Glinzendorf untergebracht, zwei befinden sich in der Volksschule Markgrafneusiedl.

„Somit können wir alle Kinder im Sommer durchgehend betreuen. Das ist kein Problem“, betont Markgrafneusiedls SP-Bürgermeister Franz Mathä.

VP-Ortschef Walter Krutis aus Raasdorf ergänzt: „In so kleinen Gemeinden wie bei uns nehmen nur wenige die Kinderbetreuung in Anspruch, weil fast jeder Verwandte oder Bekannte in der Nähe hat, die sich um die Sprösslinge kümmern können.“

Wie sieht es in den kleineren Gemeinden im südlichen Weinviertel aus?

VP-Bürgermeister Gerald Haasmüller aus Velm-Götzendorf: „Wir erheben derzeit den Bedarf. Bis Freitag ist Anmeldefrist, dann sehen wir weiter. Mindestens fünf Kinder sollten es aber sein.“ Im Kindergarten wird es eine Ferienbetreuung geben, in der Volksschule aber nicht.

„In Groß-Schweinbarth bin ich derzeit die einzige Interessentin. Meine Tochter Mia geht in die Volksschule. Es wäre gut, wenn es hier Angebote geben würde.“Jutta Lauer, Chefin von „Renault Lauer“

In den meisten Marchfeldgemeinden beginnt auch gerade die Erhebung des Bedarfs, es wird allerdings versucht, die zusätzlichen drei Wochen mit dem bestehenden Personal zu bewerkstelligen, wie exemplarisch geschäftsführende SP-Gemeinderätin Helena Franges-Vidovic aus Leopoldsdorf erklärt: „Wenn es Bedarf für Eltern gibt, ihre Kinder auch in den drei Schließwochen betreuen zu lassen, wird dies heuer erstmalig stattfinden und positive Auswirkungen auf die Gemeinde haben.“ Kooperationen mit andern Kommunen seien möglich: „Bis jetzt ist aber noch niemand an uns herangetreten.“

Eine, die mit der Problematik der Ferienbetreuung kämpft, ist Jutta Lauer aus Groß-Schweinbarth. Sie ist nicht nur Mutter eines kleinen Mädchens, sondern auch Chefin der Firma „Renault Lauer“ in Gänserndorf. „In Groß-Schweinbarth bin ich derzeit die einzige Interessentin. Meine Tochter Mia geht in die Volksschule. Es wäre gut, wenn es hier Angebote geben würde.“

Im Betrieb ist die Urlaubsplanung auch in gewöhnlichen (coronalosen) Jahren eine Herausforderung. „Wir haben mehrere Mitarbeiter mit Kindern, die natürlich alle in den drei Wochen auf Urlaub gehen wollen, wo es keine Betreuung gibt. Wen soll ich da zurückstellen?“ Aus unternehmerischer Sicht würde sie daher ein durchgehendes Betreuungsmodell grundsätzlich begrüßen. „Das wäre auch für die Mitarbeiter einfacher, weil sich dann nicht alles zusammenstaut.“