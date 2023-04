NEOS schauen auf Groß-Enzersdorfer Unternehmer

Indra Collini, die niederösterreichische NEOS-Chefin, ist überzeugt: „Die Betriebe brauchen endliche eine Perspektive.“ Collini, die sich neben dem Bereich Bildung nun auch um die Wirtschaftsagenden kümmern wird, startete dazu eine eigene Betriebstour. Begonnen hat sie in Groß-Enzersdorf, wo sie gemeinsam mit Gemeinderat Reinhard Wachmann das Gartenparadies Semi, Olivias Tierwelt, ATP Tuning Nord und den Friseursalon Mythos besuchte.

Den Abschluss bildete eine Diskussionsrunde im Wohnstudio Melnicky. „Die Landesregierung steht jetzt in der Pflicht, den Arbeitskräftemangel etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung in den Griff zu bekommen“, erklärte Collini. Und die Bundesregierung müsse die hohen Lohnnebenkosten senken. „Mit einer Steuer- und Abgabenquote von 43,5 Prozent ist Österreich nämlich ein Hochsteuerland.“ Darüber hinaus tritt Collini für die Aufwertung der Lehre ein. „Gerade am Image der Lehrausbildung müssen wir intensiv arbeiten. Der Lehrling von heute ist der Unternehmer von morgen.“ Wachmann freute sich indes über den Besuch: „Die Rückmeldungen waren alle sehr positiv.“

