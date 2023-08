Diagnose ADHS: Challenge und Chance zugleich

Am Samstag, 22. Juli, war der „World Brain Day“, der Tag des Gehirns. Das mögen viele nicht wissen, ich wusste es bislang auch nicht. Bis ich das E-Mail der NÖN-Redaktion erhielt - mit dem Vermerk, dieser Umstand könne vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter eine Inspiration darstellen, darüber etwas zu verfassen.

Für mich war es das tatsächlich. Denn, mein Gehirn bzw. seine „besondere Funktionsweise“ beschäftigt mich seit gut zwei Jahren, als ich die Diagnose ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) schwarz auf weiß in Händen hielt. Was viele Menschen nicht wissen und worüber sie auch bei meinem „Outing“ oft überrascht reagieren, ist, dass auch Erwachsene davon betroffen sein können und dass ihr Verhalten und ihre Schwierigkeiten im Alltag einen Namen haben. Viele erfahren es selbst erst durch die Diagnose ihrer eigenen Kinder. Also: Was ist ADHS, wie wirkt es sich aus und wodurch wird es ausgelöst?

Als Hauptsymptome dieser meist genetisch weitergegebenen Komponente gelten: Hyperaktivität (gesteigerter Bewegungsdrang), Unaufmerksamkeit (gestörte Konzentrationsfähigkeit) sowie Impulsivität (unüberlegtes Handeln). Eine zentrale Bedeutung spielen dabei die Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin. So führt eine geringe Verfügbarkeit von Dopamin beispielsweise zu einem unterstimulierten Gehirn und hemmt die allgemeine Motivation. Die Hyperaktivität gilt als Kompensationsstrategie und soll hier wieder ein Gleichgewicht schaffen.

Langweilige Tätigkeiten fallen quälend schwer

Besonders langweilige und monotone Tätigkeiten fallen quälend schwer bzw. werden bedenklich lange aufgeschoben. Davon kann ich ein Lied singen. Auch von meinem Zick-zack-Kurs durch den Alltag mit 1.000 Ideen, Gedanken, begonnenen Aktivitäten, die sich oft über lange Zeit ziehen und manchmal nie fertig werden. Begeisterungsfähigkeit und alles – am besten schon gestern – umzusetzen zu wollen, das kenne nicht nur ich. Davon lese ich in den Foren von anderen Betroffenen, ebenso von der großen Herausforderung, eine gewisse Ordnung einzuhalten. Das Verhalten von Personen aus dem ADHS-Spektrum reicht (vor allem) bei Kindern vom „Zappelphilipp“ bis zum verträumten „Hanns-Guck-in-die-Luft“.

Mädchen sind tendenziell eher ruhig und fallen dadurch seltener auf. Daher bleibt auch oftmals die Diagnose aus oder erfolgt sehr spät. Zu dieser Gruppe zähle auch ich. Es fiel mir stets schwer, mich im Unterricht zu konzentrieren. Nach der Diagnose ereilten mich regelmäßig sogenannte Flash-backs (Rückblicke) in meine Vergangenheit – bis in meine frühe Kindheit.

Ich erkannte, warum ich diese und jene Schwierigkeiten bei der Ausübung diverser Aufgaben hatte und dass es weder an Intelligenz noch fehlendem Willen lag, sondern an meinem anders konstruierten Gehirn. Mittlerweile weiß ich jedoch, dass die Auswirkungen in viele Teilbereiche hineinspielen können – zum Beispiel werden oft Schwächen bei der Feinmotorik beobachtet.

Ich erinnere mich an einen Volksschultag, als ich nach dem Unterricht in einer fremden Klasse nachsitzen musste, um im Fach Schönschreiben den Buchstaben J zu üben. Es war für mich schier unmöglich, den Buchstaben ordentlich zu Papier zu bringen, vor allem so, dass alle Schlingen die vorgegebene Linie berührten. Ich habe in meinem Leben schon einiges an „ADHS-Steuer“ bezahlt. So nennen „Eingeweihte“ Ausgaben, die durch verlorene Gegenstände bzw. nicht eingehaltene Fristen anfallen. Aber: Es wäre zu kurz gegriffen, nur die negativen Aspekte von Menschen, die sich im neurodiversen Spektrum bewegen (auch Autisten gehören dazu), zu beleuchten. Manche betonen sogar: „Ich liebe mein ADHS, ich möchte es nicht mehr hergeben!“ Ich habe trotz dieses „Erbes“ mehrere Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen: von einer Doppellehre über die Externistenmatura bis zum akademischen Tourismusmanager.

ADHS: Erfolge sind trotzdem möglich

Ich zog als Alleinerzieherin zwei Kinder groß, beide beendeten eine solide Ausbildung. Ich managte mehrere Umzüge nach dem großen Hochwasser 2006. Aber: Ich litt regelmäßig unter großen Erschöpfungsphasen, in denen gar nichts ging. Die Matura habe ich nur geschafft, weil ich mich in die Nationalbibliothek in den Lesesaal begab, da ich zu Hause ständig abgelenkt war. Menschen mit ADHS brauchen Struktur. Dafür verfügen meinesgleichen über Fähigkeiten, die uns in gewissen Bereichen sogar Vorteile verschaffen.

Neurodiverse Personen verfügen auch über viele Stärken und Gaben, die ihnen Vorteile gegenüber neurotypischen Personen verschaffen. Darunter fallen eine ausgeprägte Kreativität, Weitblick, Lösungskompetenz, Spontanität, Begeisterungsfähigkeit und Sensibilität. (ADHS ist oftmals mit Hochsensibilität gepaart, Anm.). Durch die Erledigung diverser, ihren Stärken entsprechenden Aufgaben im sogenannten „Hyperfokus“ (ein Zustand äußerster Konzentration über eine lange Zeitspanne) vollbringen sie häufig überdurchschnittliche Leistungen in kurzer Zeit.

So rekrutiert beispielsweise der Verein „Specialsterne Austria“ bewusst Menschen aus dem neurodivergenten Bewerbungskreis, deren Vielfalt er als Bereicherung für Gesellschaft und Arbeitswelt sieht. Stärken wie ein hohes Maß an Kreativität, Detailwahrnehmung, neue Sichtweisen, sowie eine hohe Loyalität sehen sie als Plus für Unternehmen.

Das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom zu verstehen, ist - vor allem - für die Betroffenen und deren Angehörige essenziell. Der Alltag gestaltet sich aufgrund der Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Umweltreizen äußerst komplex. Das habe ich im Zuge meiner eigenen Erfahrung und externer Erfahrungsberichte erkannt. Es ist ein äußerst komplexes Zusammenspiel zwischen der jeweiligen Außenwelt mit ihren Reizen, dem individuellen Alltag und dem Einsatz von Medikamenten, z. B. der Einnahme von Dopaminpräparaten.

Medikamente, Neurofeedback, Therapie, Beratung und Coaching sowie der Austausch mit ebenfalls Betroffenen sind probate Mittel, um die Symptome zu lindern bzw. diese in den Griff zu bekommen.

Meine Hauptmotivation, mich zu „outen“ war, Bewusstsein und Toleranz für Menschen aus dem neurodiversen Spektrum (im Gegensatz zum neurotypischen) zu schaffen. Mein Ziel ist es aber auch, dazu beizutragen, dass Kinder rechtzeitig diagnostiziert werden, um ihnen den Alltag zu erleichtern.

Weitere Informationen zum Thema:

www.8ung.netwww.team-adhs.at