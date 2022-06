10.000 PCR-Tests in nur 56 Tagen

Werbung

Es waren exakt 56 Tage, die die behördliche PCR-Teststraße in der Bezirkshauptstadt beim Lagerhaus in Gänserndorf in Betrieb war. Zwischen 21. März und 15. Mai wurde täglich von 8 bis 16 Uhr getestet.

René Lobner präsentierte die Bilanz der PCR-Teststraße. Foto: Vogg

Die Bilanz: Mehr als 10.000 Probenentnahmen wurden in dieser Zeit durchgeführt. Außerdem wurden die sogenannten Wohnzimmer-Selbsttests verteilt oder Auskünfte erteilt. Bei den Kindern, die auf behördliche Anweisung zum Freitesten oder in Verdachtsfällen kamen, zeigten die Mitarbeiter besonderes Einfühlungsvermögen und hatten auch eine kleine Überraschung vorbereitet, um die Testsituation so angenehm wie möglich zu gestalten.

Das Besondere an der Walk-in-Teststation in Gänserndorf: Während alle anderen behördlichen PCR-Teststraßen mit 30. April ihren Betrieb einstellten, wurde in Gänserndorf bis einschließlich 15. Mai weitergetestet. Warum? „Ich habe mir die Zahlen angeschaut, die waren damals noch hoch“, berichtet Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch. Darum setzte er sich dafür ein, dass das Angebot für noch zwei Wochen länger bestehen blieb.

Derzeit (Stand: 13. Juni) gibt es 370 Corona-Fälle im Bezirk, das entspricht einer Inzidenz von 349,6. Das ist der zweithöchste Wert im Weinviertel. Korneuburg hat eine Inzidenz von 418,4.

