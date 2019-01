Die SPÖ hat schon lange mit Stimmenverlusten zu kämpfen. Bei der letzten Nationalratswahl lagen die Zahlen der ehemaligen Mehrheitspartei sowohl im Bezirk Gänserndorf als auch (nieder-)österreichweit unter 30 Prozent. Wohin geht die Reise der ehemaligen Arbeiterpartei? Und (wie) kann sie sich neu positionieren? Die NÖN sprach dazu mit hochrangigen SPÖ-Funktionären und ehemaligen SP-Granden aus dem Bezirk.

Dritte Landtagspräsidentin und SP-Bezirksparteivorsitzende Karin Renner aus Markgrafneusiedl analysiert: „Die größte Erwartung ist sicher, dass eine höchstmögliche Verteilungsgerechtigkeit zwischen Arm und Reich hergestellt wird.“ Außerdem gebe es immer neue Herausforderungen, vor die die SPÖ von der modernen Marktwirtschaft gestellt werde, so zum Beispiel die soziale Absicherung von Einpersonenunternehmen und die Entschärfung prekärer Beschäftigungsverhältnisse.

Wie muss sich die Partei erneuern? „Die SPÖ muss sich seit 130 Jahren immer wieder den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen, um gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, und tut dies auch. Sie befindet sich also in einem stetigen Erneuerungsprozess“, so Renner weiter.

Quelle: wahldatenbank.at/Wikipedia.org; Fotos: SPÖ; NÖN-Grafik: Bischof

Wie gedenkt die Partei eigentlich, verloren gegangene Wähler wieder zurückzugewinnen, und worin liegen die Gründe für die zuletzt bescheidenen Wahlergebnisse? SP-Bezirksvorsitzende-Stellvertreter und Nationalrat Rudolf Plessl aus Gänserndorf: „Die Österreicher haben mit über 50 Prozent rechtskonservativ gewählt, weil sie sich von Versprechen täuschen ließen. Aber diese Wähler sind nicht verloren, wir werden sie zurückholen: Durch das Aufzeigen, für wen diese Regierung tatsächlich Politik macht – für Großindustrielle und Konzerne.“ Man erhalte viele Rückmeldungen von Wählern, die ihre Entscheidung für Schwarz oder Blau bereuen.

Die Rolle der SPÖ heute und in der Zukunft skizziert Plessl folgendermaßen: „Sie ist wichtiger denn je in Zeiten, in denen der Sozialstaat rückgebaut wird, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, durch die 60-Stunden-Arbeitswoche und die Zurückdrängung gewerkschaftlicher Vertretung.“ Ohne Konkurrenz schlafe das soziale Gewissen von Schwarz-Blau völlig ein.

SPÖ-Urgestein Wilhelm Rohm aus Lassee – er bekleidet mittlerweile kein politisches Amt mehr – sieht zwei Hauptgründe für den mangelnden Wählerzuspruch: „Wir treten nach außen hin häufig zerstritten auf und haben durch die rigide FPÖ-Ausgrenzung auch unsere Position in Koalitionsverhandlungen geschwächt.“ Die Bundesregierung treffe vor allem im Bereich Pflege Entscheidungen, die dazu führen, dass hart erkämpfte SP-Errungenschaften langsam abbröckeln.