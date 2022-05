1949 wurde hier riesiges Öl- und Gasfeld entdeckt

Werbung

Die erstmalige urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1115 zurück. Damals wurde die Siedlung „Protlechin“ genannt. Die Ortsteile Groß- und Klein-Prottes sind heute in der Gemeinde Prottes vereint. 1965 erfolgte die Wiedererhebung des bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts bestehenden Marktrechtes und die Verleihung des Gemeindewappens. Die Pfarre ist noch heute dem Stift Melk zugehörig.

Bereits 1926 eröffnete im ehemaligen Herrschaftsgasthaus das erste Lichtspieltheater. Noch heute ist das Pub in Familienbesitz. Der Name Kinsky erinnert an die gleichnamige Matzner Herrschaft.

Die Entdeckung des größten Erdöl- und Erdgasfeldes Mitteleuropas zwischen Prottes und Matzen im Jahr 1949 markierte den Wendepunkt zum wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinde. Bis 1985 waren Betriebe der OMV ortsansässig. In der Hochzeit der Förderung standen rund 210 Sonden auf Gemeindegebiet. Die Nähe zum „Schwarzen Gold“ drückt sich bis heute in zwei markanten Bauwerken aus.

Weithin sichtbar ist das Barbarakreuz. Auf einer Flur Richtung Ebenthal gelegen errichtete die ortsansässige Schlosserei 1966 das aus Elementen eines Erdölförderturms bestehende Kreuz. Es ist Gedenkstätte an die Pioniere des Erdölwesens. Seit dieser Zeit findet jährlich zum 1. November das Memoriam für verunglückte Mitarbeiter im Bergbau statt. Der Festakt wurde lange Zeit durch die leider nicht mehr bestehende OMV-Blasmusikkapelle musikalisch gestaltet.

Erdöl- und Erdgaslehrpfad auf 4,5 Kilometern Länge

Ein Bohrturmmonument an der Kreuzung Matzner Straße/Josef-Seitz-Straße markiert den Ausgangspunkt des Erdöl- und Erdgaslehrpfades. Auf einer Länge von 4,5 Kilometer ist anhand von rund 150 Ausstellungsstücken die Geschichte der Förderung im Weinviertel zu sehen. Der gemeinsam mit der OMV errichtete Pfad wurde 1979 eröffnet. Der Verein zur Förderung des Erdöl- und Erdgaslehrpfades Prottes ist derzeit gemeinsam mit der OMV mit einer Neugestaltung beschäftigt.

Anlässlich der „40 Jahre Marktgemeinde“-Feier 2005 errichtete die Gemeinde beim Amtshaus einen neuen Brunnen. Das Bauwerk aus italienischem Granit besteht aus einer runden Wanne mit stehendem Block, auf dem zwei Tonkrüge und ein Rollenmeißel liegen. Im Zuge der Hauptplatzumgestaltung 2019 wanderte der Brunnen auf das neu gestaltete Areal.

Der 14. Oktober 2007 war ein Freudentag für die Pfarre. Die wohl älteste Einwohnerin der Gemeinde, die Madonnenstatue „Unsere Liebe Frau am grünen Anger“ kehrte nach langer Odyssee wieder heim. Die Statue geht zurück ins Jahr 1340 und damit auf die Erbauungszeit der alten Kirche. Sie wurde im August 1968 gestohlen.

Die Kunstbeauftragte der Erzdiözese Wien, Hiltigung Schreiber, entdeckte sie als Verkaufsangebot im Kunsthandel und verständigte die Pfarre. Der Rückkaufsbetrag belief sich fast auf das Doppelte des ursprünglich geschätzten Wertes. Seither steht sie wieder in ihrer Heimatkirche, gut verwahrt hinter Panzerglas.

