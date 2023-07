2.964 Personen haben 2023 bereits einen Job gefunden

Ende Juni waren beim AMS Gänserndorf 3.916 Menschen als arbeitslos oder in Schulung registriert. Das ist ein Plus von 66 oder 1,7 % gegenüber Juni 2022. Vor dem Hintergrund der stagnierenden Wirtschaftsleistung in Österreich im ersten Halbjahr 2023 kann dieser Anstieg aber noch als moderat bezeichnet werden.

Sorgen bereitet dem AMS Gänserndorf die Entwicklung der regionalen Arbeitslosigkeit in der Baubranche: 297 arbeitslos Vorgemerkte Ende Juni bedeutet ein Plus von 65 Personen oder 28 % im Jahresvergleich. Steigende Arbeitslosigkeit nimmt das AMS auch im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung wahr, was oft ein Frühindikator für einen breiteren Konjunkturrückgang ist: 232 Vorgemerkte bedeuten ein Plus von 28 Personen oder 13,7 %.

Im Handel hingegen sieht Georg Grund-Groiss vom AMS Gänserndorf im Bezirk noch keine Verschlechterung der Arbeitsmarktlage: 686 Vorgemerkte ergeben ein Minus von 36 Personen oder -5 % im Jahresvergleich. In der Branche herrscht aber seit jeher eine hohe Fluktuation, die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 8,6 % und damit fast um ein Drittel höher als im Gesamtbestand (6,7 %).

Abschließend lässt sich anmerken, dass 2.964 arbeitslose Personen im heurigen Jahr bislang wieder eine Arbeit aufgenommen haben. Zudem konnten 1.486 beim AMS Gänserndorf gemeldete offene Stellen heuer schon besetzt werden.