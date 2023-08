20 Jugendliche absolvieren Ferialpraxis am LK Mistelbach-Gänserndorf

Ferialpraktikanten unterstützen das Klinikpersonal durch ihre Arbeit in unterschiedlichen Bereichen wie der Küche, den Sekretariaten, dem Zentrallager oder der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach. Die August-Praktikanten: Tobias Pelzer, 15, aus Drasenhofen arbeitet im Personalspeiseraum, Lisa Heilinger, 16, aus Neusiedl/Zaya im Neuro-Sekretariat, Theresa Modliba, 17, aus Großkrut ist im Kardiologie-Sekretariat und bei Botengängen eingesetzt.

Monika Schuster, 22, aus Laa/Thaya, kümmert sich um Eingangsrechnungen und Reisekostenabrechnungen in der Buchhaltung. Diese Tätigkeiten erledigt die HAK-Absolventin, BWL-Studentin und freiwillige Rettungssanitäterin mit großer Routine. Der stellvertretende Kaufmännische Direktor Karl Schreiber freut sich über die junge Verstärkung: „Ferialpraktikanten sind in unseren Abteilungen eine willkommene Unterstützung während der Urlaubszeit. Schön, dass sich wieder etliche junge Menschen dazu entschlossen haben, in den Ferien in unserer Region zu arbeiten.“