20 Talente glänzten bei „prima la musica“

Niederösterreichs Musikschulwesen zeigte in der vergangenen Woche, dass es auch in dieser herausfordernden Zeit zurecht an der Spitze Österreichs liegt.

Beim diesjährigen NÖ Landeswettbewerb „prima la musica“, der in hybrider Form ausgetragen wurde, wurden 135 Musikschüler – davon 49 Solo-Beiträge und 18 Ensembles – für ihre beeindruckenden Leistungen von der Jury mit Weiterleitungen zum renommierten Bundeswettbewerb „prima la musica“ belohnt, darunter auch zahlreiche aus dem Bezirk Gänserndorf.

In der Wertungskategorie PLUS für Schüler, die ein Studium oder einen künstlerischen Beruf anstreben, wurden zudem 14 Landessieger gekürt. Aufgrund der aktuell immer noch sehr angespannten Situation durch die Covid-19-Pandemie hat sich die MKM – Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH – wie im Vorjahr dazu entschlossen, einen Teil des diesjährigen Jugendmusikwettbewerbs prima la musica auf der „digitalen“ Bühne auszutragen.

Darbietungen heuer großteils in Präsenz

Der Großteil der Darbietungen fand heuer unter Einhaltung aller nötigen Schutzmaßnahmen in Präsenz statt. Die jungen Musikerinnen und Musiker der Altersgruppen I – V konnten sich in St. Pölten auf der großen Bühne im Festspielhaus, in der Musikschule, im Konservatorium für Kirchenmusik sowie in der Militärmusik NÖ miteinander messen.

