2023 bringt Startschuss für Millionenprojekt

Werbung

Der Jahreswechsel: Im privaten Bereich die Zeit der guten Vorsätze, in den Gemeinden Start für Vorhaben, die – anders als die guten Vorsätze – zumeist lückenlos durchgezogen werden.

Als Bürgermeister in Zistersdorf nimmt Helmut Doschek viel Geld für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in die Hand. Foto: NÖN

In Zistersdorf und Gänserndorf wird viel Geld für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in die Hand genommen. Ebenso am Plan – der Aus- bzw. Neubau von Kindergärten. Was schon im heurigen Jahr mit Infoveranstaltungen begann, soll 2023 umgesetzt werden, nämlich die Schaffung von zwei Energiegemeinschaften, einerseits mit Bürgern, andererseits mit Kooperationspartner wie der HTL oder der Mittelschulgemeinde.

„Der Energiebedarf der Gemeindeanlagen beträgt rund 1 Mio. Kilowattstunden im Jahr. Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf haben wir daher 400.000 Euro vorgesehen“, berichtet Zistersdorfs ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek.

Freie Fahrt für das Rad.

Klimafreundlich mit dem Rad unterwegs sein wird man in der Großgemeinde nach der Fertigstellung des Radwegenetzausbaus. Satte 820.000 Euro sind dafür vorgesehen. Für die Jüngsten startet die Projektarbeit für den Neubau des Kindergartens in Loidesthal. In der Volksschule ist eine Beschattung geplant.

Wirtschaftshof wird neu gebaut.

Mit knapp 4 Mio. Euro ist der Neubau des Wirtschaftshofes am ehemaligen Porr-Gelände an der Protteser Straße das größte Projekt in der Bezirkshauptstadt. Die Abteilungen für Hochbau und Infrastruktur haben bereits im vorhandenen Bürogebäude Einzug gehalten. 2023 soll zudem ein moderner Wirtschaftshof mit Mannschaftsräumen, Lagerhallen und Garagen entstehen.

„Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Baubeginn im Halbjahr angesetzt. Die Lieferzeiten des Materials werden entscheidend dafür sein, ob wir das Projekt entweder schon im Winter 2023 oder eben erst im darauffolgenden Winter fertigstellen können, sagt ÖVP-Bürgermeister René Lobner.

In der Volksschule „Süd“ werden Garderoben und Sanitärräume erweitert. Auch eben der Hort für die schulische Nachmittagsbetreuung wird in dieses Projekt eingebunden.

Ehartsteg wird Rad- und Gehweg.

Die Modernisierung der Nordbahn macht den Umbau des Ehartsteges notwendig. Er muss gehoben werden und dient künftig als Rad- und Fußweg. Fix ist auch der Pumptrack, eine spezielle Mountainbike-Strecke in der Protteser Straße.

Südliches Weinviertel rüstet auf.

Der Kleinregionsmanager des Südlichen Weinviertels, Alexander Wimmer, hat den Franziskus-Pilgerweg am Plan. „Als Wanderbegleitung wird es Audio-Guides geben. Diese werden die Geschichte der Gemeinden beleuchten und dienen als Erklärungshilfe der Symbole der Orte“, so Wimmer.

Ebenso werden die 13 Mitgliedsgemeinden das Thema Leerstand angehen, ähnlich wie es Velm-Götzendorf als Pilotprojekt bereits heuer gemacht hat. „Wir werden uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Begleitet wird das Ganze von einem entsprechenden Büro“, erklärt Wimmer.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.