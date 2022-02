250 bis 300 demonstrierten gegen Corona-Maßnahmen

Am Freitag zog es die Impfgegner erstmals auch in die Bezirkshauptstadt Gänserndorf, um am dortigen Rathausplatz gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Polizei spricht von 250 Demonstranten, die FPÖ zählte 300. Gleich vorweg: Die Protestaktion verlief friedlich.

Gestartet wurde mit einer Kundgebung. Das Wort ergriffen FPÖ-Gemeinderätin Carmen Schranz aus Ebenthal, ein Vertreter der neuen Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte), die es zuletzt sogar in den oberösterreichischen Landtag schaffte, sowie FPÖ-Landtagsabgeordneter Bezirksparteichef Dieter Dorner aus Pframa.

Danach marschierten die Demonstranten mit ihren Fahnen, Transparenten und Trillerpfeifen vom Rathausplatz über die Eichamtstraße bis zur Bahnstraße. Dorner nach der Protestaktion: „Ich bedanke mich bei der Polizei für die umsichtige und souveräne Begleitung. Die Teilnehmeranzahl hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“

