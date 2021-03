Zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg hielt Verteidiger Gerhard Perl zwei Aktenkonvolute in seinen Händen. In der einen den Strafakt gegen seinen Mandanten, in der anderen den Scheidungsakt, der geschätzt dreimal dicker war. Das begründete auch schon die Strategie der Verteidigung, die in dem laufenden Scheidungsverfahren den Grund für den Strafprozess sah.

Angeklagt war die fortgesetzte Gewaltausübung eines 26-jährigen Installateurs gegen seine Noch-Ehefrau in der Zeit von 1. Februar 2020 bis 31. Jänner dieses Jahres. Er soll sie unter anderem am Knöchel gepackt und von der Wohnzimmercouch gezerrt haben, sie zu Boden geschleudert haben, die Badezimmertür mit einem Faustschlag zertrümmert und sie mit seinem Ellbogen in den Bauch gestoßen haben. Richter Manfred Hohenecker bot eine diversionelle Erledigung an. „Normal sag ich sofort ja“, erwiderte Perl, aber da sein Mandant in der Anklage einen Racheakt im laufenden Scheidungsverfahren sah, lehnte er ab.

Das stellte sich als nicht unbedingt klügster Schachzug heraus. Glaubwürdig und so weit möglich sachlich schilderte die 27-jährige Noch-Gattin die Vorfälle aus dem Jahr 2020 und die Vorgänge am 31. Jänner im ehemals gemeinsamen Eigenheim im Bezirk Gänserndorf. Der Grund für das Aufeinandertreffen im Jänner war die gemeinsame Tochter, die Anfang 2020 geboren wurde. Das Umgangsrecht dürfte im Scheidungsverfahren auch das größte Problem darstellen.

„G’stritten hamma schon“, gab der 26-Jährige zu, bestritt aber vehement, jemals gewalttätig gewesen zu sein; lediglich die kaputte Badezimmertür räumte er als Gewaltakt ein. „Warum sollte ich ihr nicht glauben?“, fragte Hohenecker in seiner Urteilsbegründung. Er habe überdies durch seine lange Erfahrung als Richter „ein ausgeprägtes Sensorium für falsche Anschuldigungen“ entwickelt. Statt der anfänglichen Diversion endete das Verfahren mit einer Verurteilung zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe.