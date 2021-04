Der eigentliche Drahtzieher, so Staatsanwalt Stefan Dunkl am Landesgericht Korneuburg, kann für neun Einbrüche beziehungsweise versuchte Einbrüche im Juli 2020 in den Bezirken Gänserndorf und Bruck nicht mehr belangt werden. Der 35-jährige Slowake verstarb bei einem neuerlichen Einbruchsversuch am 14. September 2020 im burgenländischen Jahrndorf.

Die Obduktion der Leiche ergab, dass er – während er von den Hausbesitzern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde – einem Herz-Kreislaufversagen erlegen war. Über die Tatbeteiligung seines Komplizen, eines 46-jährigen Mannes, der ebenfalls aus der Slowakei stammt, wurde nun aber in einem Schöffenprozess verhandelt. „Ich fühle mich nur teilweise schuldig“, verantwortet sich der Mann. Tatsächlich war er nur an einem Einbruch vor Ort beteiligt, seine sonstige Tatbeteiligung beschränkte sich auf Chauffeur-Dienste und die Überlassung seines Handys.

Er habe nicht gewusst, was sein Kumpel vorhabe, sonst hätte er dabei nie mitgemacht. An der Stelle der Verhandlung wechselte der vorsitzende Richter Dietmar Nußbaumer symbolisch den Beruf, da die folgende Befragung dann eher einer Behandlung beim Zahnarzt ähnelte.

Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig

Das Problem war, dass der 46-Jährige zwar nicht leugnete vor Ort in Gänserndorf, Prottes, Zwerndorf und Marchegg sowie in Hainburg und Wolfsthal gewesen zu sein, trotzdem lehnte er jegliche Verantwortung für die Einbrüche ab, für die er sich nicht schuldig fühlte. So half ihm ein sehr geduldiger Nußbaumer in mühsamen Trippelschritten, das österreichische Verständnis von Schuld nachzuvollziehen.

Am Ende stand ein gerichtsverwertbares Geständnis, das Staatsanwalt Dunkl in seinem Schlussplädoyer so zusammenfasste: „Auch wenn Sie einen Hammer verborgen und es wird damit ein Einbruch verübt, sind Sie schuldig.“

Das sah der 46-jährige Slowake schließlich ein und akzeptierte das Urteil von 24 Monaten Freiheitsstrafe, davon 16 Monate bedingt. Die Zeit in der Untersuchungshaft seit seiner Verhaftung am 4. Dezember des Vorjahres wird ihm jedoch auf die verbleibende Haftzeit angerechnet.