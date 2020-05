Heuer jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs: Am 8. Mai 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die NÖN sprach mit Zeitzeugen aus dem Bezirk, die sich an diese Tage zurückerinnern.

Familie ertränkte sich aus Furcht in der Donau

„Eine schreckliche Zeit war das“, erzählt der rüstige Pensionist Rudolf Reuckl aus Markthof im NÖN-Gespräch: „Ich war damals 13 Jahre alt und natürlich hatten wir große Angst vor den Russen.“ Die war nicht unbegründet, der Roten Armee eilte ein schlechter Ruf voraus, von Vergewaltigungen und Plünderungen war zu hören. Das ging so weit, dass in einer benachbarten Ortschaft eine ganze Familie samt kleiner Kinder „in die Donau ging“ und sich ertränkte, um nicht Opfer der als brutal verschrienen Soldaten zu werden.

Angst hatte auch die mittlerweile 101-jährige Zistersdorferin Maria Habel: „Keine Nacht verbrachten wir durchgehend an einem Ort. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte.“ Das Leben verlief zu dieser Zeit in den Kellern und die Frauen flohen von einem zum nächsten. Auch Vergewaltigungen habe es gegeben.

Reuckl lebte damals wie heute in Markthof, direkt an der österreichisch-slowakischen Grenze: „Die Front kam über Theben, die Russen hatten zwei Pontonbrücken errichtet und kamen mit Pferden über die March.“ Es gab Gegenwehr der Deutschen, sie konnten die Russen etwa sieben Stunden bis zur March zurückdrängen. Doch dann kam der Gegenangriff der Sowjets, viele deutsche Soldaten fielen, der Rest wurde verjagt.

„Die Bilder habe ich bis jetzt nicht vergessen.“Rudolf Reuckl

Als die Russen dann einmarschierten, hielt man sich in Kellern versteckt. „Meine Mutter, meine Schwestern und ein Onkel aus Wien waren dabei, etwa 15 Leute waren wir“, so Reuckl: „In den ersten paar Stunden wurde geschossen, dann war es ruhig und plötzlich waren alle Deutschen verschwunden.“ Als der damals 13-Jährige mit einem Freund durch den Ort ging, erblickte er auf einem Hintausweg drei tote deutsche Soldaten: „Junge Burschen, alle erschossen. Die Bilder habe ich bis jetzt nicht vergessen.“

Daraufhin zogen tagelang Russen durch den Ort: „Die ersten waren noch in Ordnung, da gab es keine Vergewaltigungen. Die kamen erst mit dem zweiten Schwall.“ Deswegen flüchteten viele Frauen nach Witzelsdorf: „Dort war es nicht so schlimm und relativ sicher.“ Aber auch der Tierbestand der Bauernfamilie war weg: 12 Pferde, 28 Kühe, sechs Ochsen und an die 100 Schweine. „Eine Kuh hat meine Mutter verstecken können“, erinnert sich Reuckl.

„Die junge Zartl-Mitzi lag tagelang tot in der Gstettn“

Zistersdorf war wegen seiner Ölvorkommen ein wichtiger Kriegsschauplatz und entsprechend umkämpft. Weniger bedeutend war zu dieser Zeit jedoch die Propaganda. „Der hat schon lange kaum noch jemand geglaubt“, berichtet Zeitzeugin Habel.

Zudem mussten die Radioapparate abgegeben werden. Für Habel begann sich das Leben langsam zu normalisieren. Dass die 101-jährige aber noch einmal eine Zeit erlebt, in der Geschäfte geschlossen bleiben, hätte sie nicht gedacht.

privat Die SchwesternJohanna und Erna Reschenauer, verheiratete Dollinger, hier auf einem Foto, das im Sommer nach Kriegsende aufgenommen wurde. Für die NÖN sprach die Spannbergerin über ihre Erinnerungen.

Erna Dollinger, geborene Reschenauer, lebt in Spannberg. 1945 war sie 17 Jahre alt: „Es war ein milder April. Wir hörten, dass die Russen kommen sollen. Das ganze Dorf wurde aufgefordert, beim Ortsanfang bei der Sebastiani-Kapelle einen langen tiefen Graben auszuheben. So wollten wir die Panzer aufhalten.“

Wie man heute weiß, war die Mühe umsonst. Die Bevölkerung versteckte sich in Kellern und Weingartenhütten. Auch das hat nichts genützt. „Wie Vieh wurden wir zusammengetrieben. Die Toten konnte man während dieser Zeit, als die Front durchzog, nicht eingraben. Die junge Zartl-Mitzi lag tagelang tot in der Gstettn. Sie wurde von einem Russen erschossen“, erinnert sich Dollinger an schreckliche Bilder.

Vom Kriegsende hat sie über das Radio erfahren: „Meine Schwester Barbara drehte daran immer herum und einmal hörten wir einen Russen auf Deutsch sagen, dass der Krieg aus sei. Das war der 8. Mai. Die Freude war nicht so groß.“ Der Krieg war zwar vorbei, aber die Sorge und Angst blieben.

