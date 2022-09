Aderklaa: Berühmt für seinen Spargel

Die erste urkundliche Erwähnung als „Atychla“ findet sich mit einer Eintragung aus dem Jahr 1258 im Rationarium Austriacum, einem Zehentverzeichnis aus der Zeit König Ottokars II. von Böhmen. Aderklaa als Angerdorf hat seit der Gründung im Mittelalter die typische Form eines Wehrbauerndorfes. Generalissimus Erzherzog Carl und sein Gefolge hatten 1809 in der Gemeinde das Hauptquartier und zogen von dort aus in die ruhmreiche Schlacht bei Aspern und Eßling gegen Kaiser Napoleon. Anlässlich der Gedenkfeier „200 Jahre Schlacht am Wagram“ verlieh Landeshauptmann Erwin Pröll 2009 ein neues Wappen.

Von 1963 bis 1965 wurde nach den Plänen der Architekten Kurt Eckel und Sepp Steiner für die damalige Zeit ein bemerkenswerter moderner Kirchenbau errichtet. Neben dem Eingangsportal befinden sich Betonreliefs des Bildhauers Fritz Tiefenthaler, die 14 Glasfenster malte Josef Mikl. Die Kirche erhielt 1973 von der Niederösterreichischen Landesregierung das Prädikat „Als vorbildliche Leistung anerkannt“ und wurde unter den Schutz der Haager Konvention gestellt. 1949 wurden durch Spenden der Ortsbevölkerung drei Glocken angekauft. Seit heuer befindet sich die Kirche unter Denkmalschutz.

Aderklaa zählt zu den bedeutendsten Spargeldörfern im Marchfeld. Begonnen wurde mit dem Anbau 1980. Als sich 1959 ein Ehepaar ansiedelte und eine Gemüseverarbeitungshalle errichtete, nutzen die Landwirte die neuen Absatzmöglichkeiten im Ort und der Gemüseanbau erlangte immer größere Bedeutung, der mit den Jahren auch viele Arbeitsplätze schuf. Heute wachsen auf den Feldern neben Spargel noch Erdbeeren, Zwiebel und Karotten.

Ein wichtiger Schritt für die Aderklaaer Landwirtschaft

1979 wurde mit der Elektrifizierung der Felder begonnen. Von nun an konnte man, dank dieses Projektes, auf eine elektrisch betriebene Wasserentnahme bei allen Feldbrunnen des Dorfes zählen.

Mit Manfred Zörnpfenning hat ein Aderklaaer Landwirt seit 2010 die Funktion des Obmannes der Bezirksbauernkammer und seit 2012 die Funktion des Hauptbezirksbauernratsobmannes des Bauernbundes inne.

Das Mitte der 1950er-Jahre errichtete Gemeindehaus wich einem neuen Gemeindezentrum, das 2017 in Betrieb ging. Der Neubau umfasst im Erdgeschoß ein Bürgerbüro mit dem Bürgermeisterzimmer und dem Gemeindesaal. Das Obergeschoß beherbergt vier Starterwohnungen. 1998 übersiedelte die Freiwillige Feuerwehr in ein neues FF-Haus am Dorfrand. Neben den Einsatzfahrzeugen finden dort auch die Kommunalgeräte Platz.

Wohl eine Herkulesaufgabe war die Sanierung der einstigen Mülldeponie. Auf die heutigen strengen Umweltauflagen wurde kaum geachtet. Seit den 1970er-Jahren wurden Hausmüll, Baurestmassen und Ablagerungen mit zum Teil hohem Schadstoffgehalt entsorgt. Mit der Sanierung 2002 konnte die Gefahr der Grundwasserverschmutzung gebannt werden.

In den Jahren 1949 bis 1953 wurde ein Erdölfeld in Aderklaa erschlossen. Heute befindet sich die Erdgasaufbereitungsstation für Sauergas aus den Gasfeldern „Schönkirchen“ und „Höflein“ auf dem Gemeindegebiet.

