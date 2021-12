Advent 2021: Was tun die Promis im Lockdown?

Es ist der zweite Advent mit Lockdown. Keine Adventmärkte, keine mit Menschenmassen überlaufenen Einkaufszentren, die von Weihnachtsliedern in Dauerschleife durchdrungen sind. Die sonst mit Feierlichkeiten und kulturellen Veranstaltungen versüßte Zeit hatte mit einer „stillen Vorweihnachtszeit“ so gar nichts gemein.

Jetzt ist es vielen zu still. Die NÖN sprach mit Politikern und Künstlern über ihre Empfindungen. Eines ist allen gemein: Die soziale Komponente und die zwischenmenschlichen Kontakte fehlen.

Andreas Keller, ÖVP-Bürgermeister in Neusiedl, berichtet über Bemühungen in der Gemeinde: „In unserer Mittelschule wurden von den Schülern und Lehrern die Fenster der Front als Adventkalender gestaltet. Es sind zufällig 23 Fenster, jeden Tag wird ein anderes beleuchtet.“

Eine Krippe in der Aula ist für den Heiligen Abend reserviert und ebenfalls von außen zu sehen. Gleich mit vier Christbäumen ist die Gemeinde bestückt, jeweils bei den beiden Kirchen, beim Kriegerdenkmal in St. Ulrich und am Hauptplatz in Neusiedl.

Advent ist für mich die Zeit der Sehnsucht und der Träume.“

Gottfried „laf“ Wurm, Maler

„Es ist sehr ungewohnt für mich, die Adventzeit zuhause zu verbringen. Meine Frau freut sich darüber“, so Keller. So sitzt die Familie mit einem Häferl Glühwein zusammen. Die sozialen Kontakte fehlen ihm, auch wenn dieser stille Advent dem Ursprungsgedanken wohl näherkommt als eine hektische Vorweihnachtszeit. Im Atelier die Stille der Landschaft aufnehmen, in Erinnerungen zu schwelgen – der Lasseer Maler Gottfried „Laf“ Wurm drückt seine Gefühle in Farben aus.

„Ein Adventkranz gehört für mich seit meiner Kindheit dazu“, so der Künstler. Die ganze Familie sitzt dann zusammen, aber durchaus auch nur „Laf“ Wurm allein. Da müssen auch schon mal die Kerzen am Kranz ersetzt werden, sooft werden sie angezündet. Zwanghafte Ruhe und innerer Frieden seien eben zwei verschiedene Dinge. „Advent ist für mich die Zeit der Sehnsucht und der Träume. Das Planen hebe ich mir für den Jänner auf“, unterstreicht der Maler die positiven Seiten.

„Ich gestalte bei uns daheim die Außendeko“

Zeit mit der Familie zu verbringen, ist auch für Wolfgang Gaida sehr wichtig. „Ich bin für die Außendekoration des Hauses zuständig, meine Frau für innen. Sie bastelt auch Adventkränze für uns und die Tochter selbst“, berichtet der Hohenauer SPÖ-Bürgermeister. In der Amtsstube stehen Kerzen, Weihnachtslieder sorgen für die Einstimmung auf das Fest.

„Wir hoffen, dass wir mit den Kinderfreunden den Nikolo für die Kinder machen können“, so Gaida weiter. Den begehbaren Adventkalender in der Gemeinde wird es auch heuer wieder geben, allerdings ohne den beliebten Ausschank. Gaida vermisst die Weihnachtsfeiern generell, speziell die für die Mitarbeiter der Gemeinde.

„Es war eine gute Gelegenheit, den Menschen persönlich für ihren Einsatz zu danken und abseits des Tagesgeschäftes schöne Stunden miteinander zu verbringen“, ergänzt der Ortschef hörbar sentimental.

Eine ruhige Zeit verbringt Entertainer und Musiker Jimmy Schlager. „Wir sind daheim und backen Krapferl. Natürlich haben wir einen Adventkranz und das Haus ist voll mit Kerzen“, so der Sänger. Und wenn mal Schnee liegt, so wie am Wochenende, ist Rodeln angesagt. Wird im Hause Schlager auch abseits von Auftritten Musik gemacht? „Manchmal singe ich den Kindern auch etwas vor, das finden sie toll“, bestätigt Schlager.