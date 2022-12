Ärger über neuen ÖBB-Fahrplan

Werbung

Der Obersiebenbrunner Peter Weber und seine Familie sind mehr als verärgert. Grund ist der neue, seit Sonntag gültige Fahrplan der ÖBB. Obwohl der Bahnbetreiber mit zusätzlichen Verbindungen im Nahverkehr und einem verbesserten Angebot für Pendler wirbt, sehe die Realität ganz anders aus: „Seit 20 Jahren verspricht man uns, dass durch den zweigleisigen Ausbau bzw. die Elektrifizierung der Marchegger Ostbahn alles besser wird. Jetzt fahren aber weniger Züge anstatt mehr.“

So hielt der Zug in der Früh in Siebenbrunn-Leopoldsdorf (Richtung Wien) bisher um 7.14 Uhr, 7.29 Uhr, 7.46 Uhr und 8.14 Uhr. Im neuen Fahrplan hingegen findet man nur noch 7.14 Uhr, 7.31 Uhr und 8.14 Uhr. Es gebe zwar nun einen „ominösen Schnellzug“, der „wird jedoch nicht bei uns halten, sondern vorbeibrausen“. Das Ganze sei unfassbar, so die Webers: „Vor allem, wenn man bedenkt, dass immer mehr Menschen nach Obersiebenbrunn bzw. Leopoldsdorf ziehen.“ Die Pendler hoffen, dass die beiden betroffenen Bürgermeister gegen den neuen Fahrplan protestieren werden.

Die ÖBB können die Kritik aus dem Bezirk nicht nachvollziehen. In Wirklichkeit gebe es auf der besagten Strecke künftig mehr Zugverbindungen, erklärt Sprecher Christopher Seif: „Mit dem Fahrplanwechsel fahren zwei der Züge jetzt täglich anstatt von Montag bis Freitag von Siebenbrunn-Leopoldsdorf zum Wiener Hauptbahnhof und retour.“ Konkret handle es sich um die Züge Nr. 2559 und Nr. 2578.

Seif weiter: „Durch die abgeschlossene Elektrifizierung von Wien bis Marchegg sind auf der Linie R81 nun klimatisierte und barrierefreie Cityjets mit mehr Sitzplätzen im Einsatz.“ Die Fahrtzeit in Richtung Wien verkürze sich um fünf Minuten, in Richtung Marchegg um vier Minuten.

