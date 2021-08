Seit Beginn der Pandemie ist die Telemedizin in aller Munde, selbst wenn sie nicht erst mit Corona erfunden wurde. Die Idee, Patienten eine rasche Erstdiagnose, Befundbesprechungen, Rezepte und Krankschreibungen ohne physische Anwesenheit zu ermöglichen, besteht schon länger. Hat dieses Modell Zukunft? Und ist es auch in den Praxen des Bezirks Gänserndorf angekommen?

Allgemeinmedizinerin Corinna Eder aus der Marchfeldpraxis in Groß-Enzersdorf erzählt, dass sie das Equipment für Telemedizin angekauft habe, es aber noch nie in Verwendung war. Während des Lockdowns habe sie an Covid-19 Erkrankte selbstverständlich telefonisch betreut, jedoch sieht sie kaum eine Möglichkeit für eine Zukunft der Ferndiagnose. „Wenn wir Patienten gut kennen, dann sind telefonische Konsultationen möglich, aber das ersetzt auf keinen Fall das klinische Gespräch und die klinische Untersuchung“, meint sie.

Ganz ähnlich sieht dies auch Gustav Kamenski, praktischer Arzt aus Angern. Telemedizin spiele bei ihm keine große Rolle mehr: „So wie es in den Medien gepusht wird, sieht es in der Realität nicht aus“, schildert er. „Ab und zu wird mal ein Foto von einer Hautveränderung geschickt, aber nach wie vor wollen wir unsere Patienten gerne sehen.“

Gustav Kamenski: „Größte Vorsicht bei Ferndiagnosen“

Ferndiagnosen seien mit größter Vorsicht zu genießen. Kamenski meint, man müsse gut aufpassen – vor allem wegen der Haftung. „Es gibt nichts, was es nicht gibt! Es kann aussehen wie Durchfall, dabei ist es ein Hinterwandinfarkt,“ erzählt der Mediziner. Auch andere Ordinationen, wie jene von Andrea Dojcakova in Zistersdorf, gaben bekannt, keine Telemedizin zu nützen. Der Grund: Der Patientenkontakt sei notwendig, um eine gute Diagnose zu stellen.