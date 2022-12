Ärztemangel: Der Bezirk hat das Warten satt

Werbung

Lange Wartezeiten, kein Wochenendnotdienst, Facharzttermine in weiter Ferne – als Patient beschleicht einen der Verdacht, Ärzte seien vom Aussterben bedroht. Dieses Phänomen scheint sich allerdings bloß auf Ärzte mit Kassenverträgen zu beschränken. Bei Wahlärzten ist die Situation eine gänzlich andere.

Gänserndorfs Bezirksärztevertreter Franz Tödling zeichnet ein düsteres Bild. Foto: privat

Der Knackpunkt liegt im Honorarsystem oder wie sich Gänserndorfs Bezirksärztevertreter Franz Tödling ausdrückt: „Die Gesprächsmedizin wird nicht honoriert.“

Das Problem mit den Arztsprengeln.

Der Bezirk Gänserndorf zählt verteilt auf 44 Gemeinden rund 106.000 Einwohner. Dafür stehen 42 Planstellen für Allgemeinmedizin zur Verfügung. Die medizinische Versorgung scheint also mit der ersten Anlaufstelle, dem Hausarzt vor Ort, gut aufgestellt zu sein. Die Planstellen verteilen sich jedoch auf Arztsprengel, die nicht zwangsläufig mit Gemeindegrenzen ident sind. Heißt: Ein Arzt kann auch für mehrere Gemeinden zuständig sein.

Lange Wartezeiten bei Fachärzten

Wie sieht das in der Praxis aus? Ein Bürger berichtet: „Ein Termin bei der Neurologin ist erst Mitte Februar zu bekommen.“ Im HNO-Bereich schaut es nicht besser aus. Ein Patient hatte einen Pfropfen im Ohr. Ein Termin wäre erst in rund drei Monaten verfügbar gewesen. Der Mann hatte Glück – sein Hausarzt erledigte das Problem am nächsten Tag mit einer Spülung – Zeitaufwand fünf Minuten.

Wenn man allerdings Geld in die Hand nimmt und einen Wahlarzt aufsucht, betritt man als Patient eine andere Welt. Es gibt zeitnahe Termine und der Arzt nimmt sich für erklärende Gespräche und Ursachenforschung Zeit. Dieser „Luxus“ hat natürlich seinen Preis. Wahlarzthonorare sind Privathonorare und unterliegen damit keinem standardisierten Tarif. Man muss die Honorarnote sofort bezahlen. Die Rechnungen können bei den Kassen eingereicht werden, refundiert werden lediglich 80 Prozent des dem Vertragsarzt zustehenden Kassenhonorars.

Wahlärzte am aufsteigenden Ast.

Viele Patienten scheinen trotzdem diesen Weg zu gehen, was ein Blick auf die Anzahl der Wahlarztpraxen im Bezirk zeigt. Rund 30 Wahlärzte gibt es im Bereich der Allgemeinmedizin. Ähnlich schaut es bei den Fachärzten aus. Allein in der Feldgasse in Gänserndorf hat sich zwischenzeitlich schon ein ganzer Arztcluster etabliert.

Prekär ist die kinderärztliche Versorgung im Bezirk ( die NÖN berichtete ). „Die Gruppenpraxis in Gänserndorf mit Dr. Gabriele Eineder und Dr. Beate Böchzelt hat den ÖGK-Vertrag per 31. Dezember 2022 gekündigt. Die Ausschreibung läuft seit 15. November. Aufgrund des Fristenlaufes ist eine Neubesetzung der Kassenstelle frühestens mit 1. April 2023 möglich“, informiert Birgit Jung, Pressesprecherin der Niederösterreichischen Ärztekammer.

Laut Homepage haben sich die beiden Damen bereits mehr als vier Jahre lang um Verstärkung bemüht. In all dieser Zeit gab es keinen einzigen Bewerber.

