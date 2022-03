AK erstritt über 3 Millionen Euro

Über 6.000 Arbeitnehmer aus dem Bezirk suchten 2021 die Hilfe der AK Niederösterreich. In 2.400 Fällen brauchten Dienstnehmer konkrete Beratungen wegen Problemen. In manchen Fällen mussten die Interessensvertreter sogar vor Gericht ziehen, um ihren Mitgliedern zu deren Recht zu verhelfen.

Insgesamt konnte die Gänserndorfer AK an die 3,15 Millionen Euro für ihre Schützlinge erstreiten bzw. einbringen. Einer von ihnen war ein 38-jähriger Gänserndorfer. Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Reinhard Kosik erinnert sich: „Der Mann war als Disponent in einem Speditionsbetrieb beschäftigt. An einem Freitag im Herbst musste er den Arbeitsplatz verlassen, um seinen Sohn zu betreuen, der einen Unfall erlitten hatte.“

Für den Montag darauf hatte der Dienstnehmer schon früher einen Urlaubstag beantragt, den der Arbeitgeber auch am Urlaubsschein bewilligt hatte. Am Dienstag nahm sich der Disponent Zeitausgleich. Sein Chef war nicht im Betrieb und konnte daher den Zeitausgleich nicht genehmigen. Es war aber vorher schon vereinbart, dass der zweite Disponent in diesem Fall stellvertretend den Zeitausgleich gewähren könne – was er auch tat.

Am Mittwoch besuchte der Gänserndorfer wegen starker Übelkeit seinen Hausarzt, der ihn krankschrieb. Der Dienstgeber sprach daraufhin eine fristlose Entlassung aus. Begründung: Der Gänserndorfer sei am besagten Montag unentschuldigt nicht zum Dienst erschienen.

Kosik: „Bei einer fristlosen Entlassung fällt der Dienstnehmer um diverse Zahlungen um. Im Gegensatz zur Kündigung muss es für eine Entlassung triftige Gründe geben. Dies war jedoch hier nicht der Fall.“ Die AK intervenierte bei der Firma, worauf diese die Entlassung zurückzog und dem Gänserndorfer im Vergleichsweg 5.000 Euro brutto nachzahlte.

