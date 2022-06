AK informierte Oldies zum Thema „Pension“

Werbung

Viele Behördenwege, viele Anträge und vor allem die Ungewissheit über die Pensionshöhe und den Stichtag lässt Menschen, die bereits Jahrzehnte im Berufsalltag verbracht haben, oft die Orientierung verlieren.

Dass viele Fragen offen sind, zeigte sich am Donnerstag bei der Infoveranstaltung „Rund um die Pensionierung“ in der AK-Bezirksstelle in Gänserndorf. Gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt informierte die Arbeiterkammer über die wichtigsten Punkte in den Bereichen Pensionsrecht, Pensionskonto, Beendigung des Dienstverhältnisses und private Pensionsvorsorgen. Zudem konnten sich Besucher von der AK Niederösterreich die Handysignatur, die den Zugang zum Pensionskonto ermöglicht, freischalten lassen. Insgesamt kamen knapp 220 Interessierte.

„Es gibt ein großes Interesse unserer Mitglieder bei Veranstaltungen zum Pensionsantritt. Daher informieren unsere Experten kompetent zu allen Fragen. Eines ist klar: Das Pensionssystem ist sicher. Damit das auch so bleibt, muss dafür gesorgt werden, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Diese Jobs müssen natürlich gesund sein und dürfen nicht krank machen“, erklärte AK-NÖ-Vizepräsident Horst Pammer im Rahmen des Events.

