AK-Urgestein Gabriele Koubek trat ab

In der Arbeiterkammer-Bezirksstelle in Gänserndorf ging die Verabschiedung der Drösingerin Gabriele Koubek (NÖAAB) aus der AK-Vollversammlung über die Bühne.

Als sichtbares Zeichen für ihre langjährige Tätigkeit bekam sie von AK-Bezirksstellenleiter Robert Taibl eine Urkunde überreicht. Sie war von 12. Mai 2017 bis 31. Dezember des vergangenen Jahres in der Vollversammlung der Arbeiterkammer und in verschiedenen Ausschüssen tätig, so z. B. im Ausschuss für Frauenpolitik, im Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit sowie im Ausschuss für Gesundheitspolitik und Arbeitnehmerschutz.

Taibl fand ausschließlich positive Worte für die Geehrte: „Ich sehe deinen Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Zum einen freut es mich, dass du in deiner Pension nun endlich mehr Zeit für Hobbys und die Familie hast. Zum anderen wirst du uns schmerzlich fehlen. Leute mit so viel Engagement findet man heutzutage nur sehr, sehr selten.“

Koubek selbst ist auch künstlerisch tätig und stellt bei den Tagen der offenen Ateliers aus. Sie war beim NÖ Hilfswerk tätig.

