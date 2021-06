Auch wenn die Arbeitslosenzahlen zum Glück zurückgehen, sind derzeit im Bezirk Gänserndorf immer noch 4.044 Personen als arbeitssuchend beim AMS gemeldet. Niederösterreichweit sind es noch 48.709 Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen. Daher hat die SPÖ gemeinsam mit den Gewerkschaftskollegen der FSG vom 7. bis 11. Juni eine Aktionswoche unter dem Motto „#joboffensive80000: Jetzt den Jobmotor starten! 80.000 neue Arbeitsplätze für Niederösterreich“ abgehalten.

Im Bezirk Gänserndorf veranstalteten die Aktionsteilnehmer am Freitag in der Gänserndorfer Einkaufsstraße eine Verteilaktion inklusive Unterschriftensammlung, um auf die Forderung nach Vollbeschäftigung in Niederösterreich eindringlich hinzuweisen.

Die Roten sammelten sogar Unterschriften

„Wir müssen die absurde Situation endlich beenden, dass Unternehmer, Gastwirte und Pflegeeinrichtungen über massiven Personalmangel klagen, während andererseits tausende Menschen einen Job suchen und nicht finden. Es braucht endlich gezielte Schulungs- und Förderungsmaßnahmen, um die Zahl der Arbeitslosen in unserem Land auf ein erträgliches Maß zu senken“, betonte SPÖ-Bezirksvorsitzende und Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner bei der Straßenaktion.

Speziell in den Bereichen Kinderbetreuung und Pflege sei in Sachen Arbeitsplätze und Betreuung noch sehr viel Luft nach oben, so Renner abschließend.