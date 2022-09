Alle rechnen mit Van der Bellen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In etwas mehr als zwei Wochen wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Hat es zuerst so ausgesehen, als würde der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen der einzige Kandidat sein, buhlen nun insgesamt sieben Personen um das höchste Amt im Staat – so viele wie nie zuvor. Mit Walter Rosenkranz (FPÖ), Dominik Wlazny alias Marco Pogo (Bierpartei) und dem Schuhproduzenten Heinrich Staudinger sind drei in Niederösterreich beheimatet. Die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ haben keinen eigenen Kandidaten nominiert.

Was sagt ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner aus Sulz dazu? „Nachdem der amtierende Präsident wieder antritt, habe ich damit keine Probleme.“ Für sie ist wichtig, dass ein Präsident repräsentierfähig ist und sich die Mehrheit der Österreicher in der Person wiederfindet.

ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek aus Zistersdorf kann der Kandidatenvielfalt durchaus etwas abgewinnen: „Als Demokrat befürworte ich, dass es mehrere Kandidaten aus verschiedenen Lagern gibt. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sieger eine Mehrheitsentscheidung der Bevölkerung hinter sich hat.“ Dass seine Partei keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hat, ist für Doschek nachvollziehbar, „weil der bisherige Präsident gut gearbeitet hat“.

Der Bezirksvorsitzende der SPÖ, René Zonschits aus Ollersdorf, betont, dass der amtierende Kandidat bisher immer gewonnen habe: „Man darf aber darüber nachdenken, ob eine staatstragende Partei nicht den Auftrag hätte, einen eigenen Kandidaten zu nominieren, vielleicht sogar einen unabhängigen gemeinsamen Kandidaten für SPÖ und ÖVP.“

Er wird Van der Bellen seine Stimme geben – aus Respekt vor dem Amt und mangels vernünftiger Alternativen. Zonschits sieht einen Stabilitätsfaktor darin, sollte es im ersten Wahlgang einen eindeutigen Sieger geben.

Dorner erwartet Stichwahl Rosenkranz-Van der Bellen

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Pframa favorisiert den blauen Kandidaten Walter Rosenkranz: „Er ist ausgebildeter Jurist, kann Politik für Österreich machen und hat in seiner Funktion als Volksanwalt bewiesen, dass er überparteilich für die Menschen in Österreich arbeiten kann.“ Den Mangel eines eigenen Kandidaten seitens ÖVP und SPÖ ist für Dorner bezeichnend für die „politische Packelei der beiden Parteien“ mit den Grünen. „Damit verweigern sie sich dem demokratischen Wettbewerb“, so Dorner, der eine Stichwahl zwischen Van der Bellen und Rosenkranz vermutet.

Auf die Frage, wen die Bezirkssprecherin der Grünen, Beate Kainz, wählen wird, kommt eine klare Antwort: „Alexander Van der Bellen. Da bin ich ein Wiederholungstäter.“ Dass ÖVP und SPÖ keinen Kandidaten aufgestellt haben, ist für Kainz ein Zeichen der Unterstützung für den amtierenden Präsidenten. „Es gibt genug Bewerber für das Amt“, so Kainz. Für sie hat sich die Ruhe und Gelassenheit von Van der Bellen bewährt. „Ich gehe davon aus, dass er eindeutig gewinnen wird“, wagt Kainz eine Prognose.

„Laf“ Wurm favorisiert amtierenden Präsidenten

Die Malerikone aus dem Marchfeld, Gottfried „Laf“ Wurm, favorisiert den amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen. „Er macht sich nicht so wichtig und steuert mehr aus dem Hintergrund“, argumentiert Wurm, der Van der Bellen zu Zeiten der Au-Besetzung in Stopfenreuth 1984 kennengelernt hatte. Der Künstler wird sein Wahlrecht in Anspruch nehmen. Es ist für ihn wesentlich, in einer Demokratie mitzuentscheiden.

„Ich halte nichts von der Kritikgesellschaft“

Von der „Kritikgesellschaft“, wie er es nennt, hält Wurm nichts. Es sei leicht, wenn jeder jeden kritisiert, aber selbst nichts Aktives beiträgt. „Das ist, wie wenn jemand sagt, wie ein Bild zu malen ist, aber selbst nicht zeichnen kann“, zieht Wurm den Vergleich.

Dass weder ÖVP noch SPÖ einen eigenen Kandidaten aufgestellt haben, möchte Wurm nicht kommentieren: „Dazu bin ich viel zu wenig in die Politlandschaft involviert. Hätte es allerdings große Mängel bei der jetzigen Präsidentschaft gegeben und die beiden Parteien hätten sich gedrückt, wäre das sehr schändlich.“

