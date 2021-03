Ende Februar waren beim AMS Gänserndorf 5.372 Personen arbeitslos vorgemerkt, um 709 oder 15,2 % mehr als Ende Februar 2020, dem letzten Monat vor der Corona-Krise. Damit stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk fast exakt so stark wie im Landesschnitt (NÖ: + 15,6 %).

Weitere 746 Personen standen Ende Februar in einer AMS-Qualifizierung, um 86 oder 13 % mehr als Ende Jänner. „Die Corona-Joboffensive nimmt jetzt Fahrt auf: Wir wollen insbesondere mit Personen, die in der aktuellen Krise arbeitslos geworden sind, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in zukunftsträchtigen Berufen und im betriebsnahen Bereich ausloten und in Angriff nehmen“, sagt der Gänserndorfer AMS-Chef Georg Grund-Groiss. Gleichzeitig laufen auch die traditionellen, aber um nichts weniger aktuellen Programme auf vollen Touren. Grund-Groiss: „Ende Februar waren im Bezirk Gänserndorf zum Beispiel 398 Jugendliche in einer berufsorientierenden Maßnahme oder in der überbetrieblichen Lehrausbildung“.

Langzeitarbeitslosigkeit steigt sehr stark an

„Eine spezielle Bitterkeit der aktuellen Arbeitsmarktkrise liegt im starken Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit“, meint Grund-Groiss. Ende Februar waren beim AMS Gänserndorf 1.530 Personen vorgemerkt, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind, was einen Anstieg um 62,2 % oder 587 Personen bedeutet (NÖ: + 58,1 %).

Vom Stellenmarkt kommen indes die ersten Frühlingssignale: Ende Februar waren beim AMS Gänserndorf insgesamt 723 offene Stellen gemeldet, um 80 oder 12,4 % mehr als vor einem Jahr.

Am Internationalen Frauentag am 8. März richtete sich die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit wieder auf die Gleichstellungsfrage. Die Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist nach wie vor sehr ungleich. Frauen arbeiten zu 47,7 % (Österreich insgesamt) in Teilzeit, nur 10,7 % der Männer. Dem Einkommensbericht des Rechnungshofs zufolge ist der jährliche Bruttoverdienst der unselbstständig erwerbstätigen Frauen aktuell immer noch um 36 % niedriger als der der Männer. Frauen verdienen – selbst wenn sie in Vollzeit arbeiten – um 16 % weniger als Männer in Vollzeit (Jahresbruttoentgelt). Damit hat sich der sogenannte „Gender Pay-Gap“ nur ein wenig verkleinert (17 % im Vorjahr). Die wichtigste Ursache für diese Unterschiede ist das deutlich niedrigere Gehalt in vielen frauentypischen Berufen.

Ein besonderes Aushängeschild der Arbeitsmarktpolitik für Frauen im Bezirk ist das „Frauenberufszentrum“ des AMS in der Hans-Kudlich-Gasse 11 in Gänserndorf. Es bietet eine Bewerbungswerkstatt, Einzelberatungen zur beruflichen Um- und Neuorientierung sowie Beratung bei individuellen und sozialen Hürden für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.