AMS stellt Pläne für das neue Jahr vor

Die Arbeitsmarktdaten des Jahres 2022 liegen nun vor: Im Bezirk Gänserndorf ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote gegenüber 2021 zwar um 1,4 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig war sie aber dennoch mit 7,5 Prozent die zweithöchste aller 22 niederösterreichischen Arbeitsmarktbezirke. Bei den Frauen verzeichnet Gänserndorf mit 7,7 Prozent tatsächlich die höchste Arbeitslosenquote in Niederösterreich.

„Wir stehen in unserem Bezirk vor der sehr speziellen Herausforderung, dass die immer noch hohe Arbeitslosigkeit gleichzeitig mit einem immer drängenderen Personalmangel auftritt: Dies ist vor allem in der Gastronomie, in der Bauwirtschaft, fast im gesamten gewerblichen Bereich und in IT- und Gesundheitsberufen der Fall“, so Georg Grund-Groiss, Leiter des AMS Gänserndorf.

Laut Grund-Groiss klaffen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt im Hinblick auf das Können sehr oft auseinander.

Aufgrund dessen wir man im aktuellen Jahr versuchen, die Schlagzahl bei den Beratungen im Berufsinformationszentrum und beim Zugang in Fachkräfteausbildungen noch einmal erhöhen. Ziel des AMS sei es, die Kunden optimal auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Arbeitsmarktservice bietet vielseitige Möglichkeiten

„Die Angebote und Perspektiven der AMS-Ausbildung sind 2023 so vielfältig und gut wie nie zuvor“, merkt Grund-Groiss außerdem an. So wird es im neuen Pflegestipendium eine monatliche Mindest-Existenzsicherung von 1.400 Euro geben. Des Weiteren stellt das AMS-Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ weiterhin ein Flaggschiff der Arbeitsmarktausbildung dar. Zudem stellen die Facharbeiter-Intensivausbildung, das breit gefächerte AMS-Kursprogramm, individuelle Kurse sowie überbetriebliche Lehrausbildungen weitere Punkte im umfassenden Angebot dar.

