Angela Baumgartner: „Bei Frauen wird auf alles geachtet“

Politikerinnen sind, gerade in Sozialen Netzwerken, mit Anfeindungen konfrontiert, die Männern gegenüber niemals geäußert werden würden. Diese Feststellung fiel, als die ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck in der Vorwoche zurücktraten. Die NÖN sprach mit der ÖVP-Nationalratsabgeordneten des Bezirks, Angela Baumgartner, wie es ist, als Frau in der Politik zu sein.

„Es ist definitiv so“, kann sie der Aussage nur zustimmen, dass Frauen mit mehr Anfeindungen zu kämpfen haben als Männer. „Bei Frauen wird auf alles geachtet: Bekleidung, Frisur und Figur.“ Hier nennt die Bürgermeisterin ein Beispiel aus ihrer eigenen Gemeinde: Eine ältere Dame freut sich auf die Gratulations-Bilder in den Sulzer Gemeindenachrichten. „Sie hat mir gesagt, sie schaut dann immer, was ich trage.“ Auch wenn dies keineswegs böse gemeint gewesen ist – „Ich achte jetzt immer darauf, dass ich nicht zwei Mal dasselbe anhabe“, meint Baumgartner.

„Persönliche Angriffe sind auf der Tagesordnung“

Baumgartner musste erst lernen, mit persönlichen Angriffen umzugehen. Anfangs war sie noch gekränkt, jetzt „tut mir mein Gegenüber leid“. Warum? „Weil es mit Frauen, die etwas erreicht haben, offenbar nicht umgehen kann.“ Für sie ist klar: Frauen müssen mehr leisten als Männer.

Ein Kritikpunkt an der Nachbesetzung der frei gewordenen Ministerposten ist, dass auf zwei Frauen nicht wieder Frauen nachfolgen. Wie Baumgartner das sieht? „Ich finde, dass die Person, welche die bessere Qualifikation hat, den Job bekommen soll.“ In der Politik, wie auch in der gesamten Arbeitswelt.

Quotenregelung ist nicht die Lösung

Sie ergänzt: „Ich glaube, dass wir Frauen uns mit dieser Quotenregelung nichts Gutes tun.“ Dass sie selbst für das Amt der Nationalratsabgeordneten vorgeschlagen wurde, weil sie eine Frau ist, könne durchaus sein, aber: „Ich muss trotzdem etwas im Kopf haben.“

Explizit mehr Frauen in der Spitzenpolitik wünscht sich Baumgartner nicht. „Beide haben unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Themen. Darum braucht es Frauen und Männer.“ Über das Verhältnis soll die Qualifikation entscheiden. „Es soll ausgewogen, aber nicht abgezählt sein. Wenn von zehn Positionen sieben mit Männern besetzt sind, weil sie besser qualifiziert sind, dann ist es eben so.“ Frauen seien „mit mehr Herz und Emotionen“ bei der Sache als Männer, meint die Abgeordnete.

Auf kommunaler Ebene habe es eine Zeit gebraucht, bis sie als Gemeindechefin akzeptiert wurde. „Das liegt nicht nur an den Männern“, denkt sie an die Stutenbissigkeit von Frauen untereinander. Bei allen Steinen, die dem weiblichen Geschlecht in den Weg gelegt werden, gebe es auch Vorteile: „Als Frau wirst du manchmal hofiert. Das ist ja nicht schlecht.“

