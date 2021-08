1.391.879 Euro. Das ist ein Wert, der Robert Taibl, den Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer, zum Strahlen bringt. So viel Geld hat seine Bezirksstelle im ersten Halbjahr 2021 für Arbeitnehmer bereits erstritten. „Diese Zahl macht stolz“, sagt Taibl, als er gemeinsam mit Arbeiterkammerrat Walter Rotter die Halbjahresbilanz vorstellt.

Taibl erinnert sich an 2019, da wurden im gesamten Jahr 2,5 Millionen Euro für die Arbeitnehmer zurückgeholt. „Unser bisher bestes Ergebnis.“ Dieses werde 2021 geknackt, da ist der AK-Leiter sicher. „Eigentlich wär’s schön, wenn’s null wäre. Dann würden sich die Firmen normal benehmen“, wirft Rotter ein. Denn er weiß, wie mühsam es für die Arbeitnehmer ist, ihr Geld zurückzubekommen.

Kündigungen sind ein großes Problem

Was die Arbeiterkammer in den vergangenen Monaten besonders beschäftigte? „Kündigungen sind ein großes Problem“, sagt der Kammerrat. Es spreche sich nämlich nicht herum, dass ein Arbeitgeber keinen Grund angeben muss, wenn er sich von einem Arbeitnehmer trennt. Gekündigt werden kann man immer, auch im Krankenstand. Hier kann die Arbeiterkammer aber helfen, wie Taibl an einem Beispiel festmacht: Ein 58-jähriger Verkäufer wurde nach elf Jahren von seinem Dienstgeber gekündigt. „Er ist Hochrisikopatient und war wegen der Pandemie freigestellt“, erklärt Taibl. Die Arbeiterkammer hat die Kündigung, die mit 31. März 2021 kam, wegen Sozialwidrigkeit angefochten.

„Eine positive Lösung zeichnet sich ab“

„Einen Hochrisikopatienten zu kündigen, ist nicht nur arbeitsrechtlich falsch, sondern auch moralisch“, stellt der AK-Chef klar. Darum werde die Arbeiterkammer mit allen Mitteln kämpfen, damit der Betroffene jene Leistungen erhält, die ihm zustehen. „Es zeichnet sich eine positive Lösung ab“, verkündet Taibl. Nicht etwa, weil der ehemalige Arbeitgeber einlenkte, sondern: Der 58-Jährige hat einen neuen Job im Auge, der sogar näher an seinem Zuhause ist. Sein neuer Arbeitgeber sucht jemanden mit Erfahrung. Darum werden die Verhandlungen mit seinem früheren Dienstgeber voraussichtlich mit einem Vergleich enden.

Generell blickt die Gänserndorfer Arbeiterkammer auf ein „stürmisches Jahr“ zurück. Es begann, wie 2020 aufgehört hatte: überschattet von der Coronakrise. Von den 75.000 Menschen, die niederösterreichweit bei der Arbeiterkammer im ersten Halbjahr Rat und Hilfe suchten, entfallen 5.100 auf den Bezirk. Oft wurden die AK-Mitarbeiter gefragt, welche Verordnung gerade gilt.

„Wir versuchen, es verständlich zu machen, aber es ist schwierig“, kommt Rotter auf die Kündigungen zurück. Im Nachbarland Deutschland seien die Rechte für Arbeitnehmer besser, dort müssten Kündigungsgründe angeführt werden. Allerdings versteht er vor allem kleinere Betriebe: „Die brauchen jeden Arbeiter wie einen Bissen Brot.“ Darum müssten sie Kündigungen im Krankheitsfall aussprechen, um es sich leisten zu können, einen neuen Dienstnehmer einzustellen.

Mit „relativ wenig“ Insolvenzen hatte es die Arbeiterkammer im ersten Halbjahr zu tun, sagt Taibl. „Die Stundungen der Zahlungen ans Finanzamt oder die Österreichische Gesundheitskasse sind mit 30. Juni ausgelaufen. Das könnte für einige Betriebe Schwierigkeiten geben“, befürchtet er.

Eine regionale Anlaufstelle sei besonders wichtig. Während über 5.000 Menschen Rat suchten, benötigten knapp 2.000 weitere Unterstützung. Auch das Serviceangebot wird gut genutzt. Als Beispiel nennt Taibl 207 Mitglieder, die sich die Handysignatur kostenlos freischalten ließen.