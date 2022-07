Arbeitslosenrate bei Jungen steigt

Werbung

Per Ende Juni waren beim AMS Gänserndorf 3.169 Personen arbeitslos vorgemerkt, das sind um 685 oder 17,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

„Anders als in Vollbeschäftigungsregionen steigen bei uns noch die Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit: 3.119 konnten wir im heurigen Jahr bislang verbuchen, um 119 oder 4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, so Gänserndorfs AMS-Leiter Georg Grund-Groiss.

Die Zahl der gemeldeten offenen Posten ist indes auf Rekordniveau – 781 Stellen Ende Juni, um 126 oder 19,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Mit 790 langzeitarbeitslosen Personen Ende Juni liege man jetzt auch in diesem besonders anspruchsvollen Bereich deutlich unter dem Niveau von 2019.

Indessen wird die Jugendarbeitslosigkeit zu unserer größten Herausforderung: 255 vorgemerkte Arbeitslose unter 25 Jahren bedeuten ein Plus von 20 Personen oder 8,5 Prozent (NÖ-Schnitt: - 6,2 Prozent). „Stellt man in Rechnung, dass wir aktuell weitere 368 Jugendliche (um drei mehr als vor einem Jahr) in der überbetrieblichen Lehrausbildung und in verschiedenen Kursen schulen und intensiv betreuen, wird die Dimension der Herausforderung für den Bezirk Gänserndorf deutlich“, so Grund-Groiss abschließend.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.